Denne hårtype giver særlig fordel

Mennesker er unikke pattedyr, fordi vi som de eneste har udviklet tætkrøllet hår, skriver forskerne bag et nyt studie.

Man har længe forsøgt at finde forklaringen bag menneskers varierende hårtyper, og nu har en gruppe forskere altså et bud på, hvorfor mennesker har udviklet tætkrøllet hår, skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Man har længe haft en formodning om, at vores hoveders hårpragt er en indbygget solskærm, og den formodning har en gruppe forskere forsøgt at teste.

De lavede et eksperiment med mannequiner iført parykker af menneskehår, som enten var glat, krøllet eller kruset.

De brugte såkaldte termiske mannequiner, som er udviklet til at kunne måle skift i kropstemperaturer. Mannequinerne blev udsat for skiftende varmeforhold, for at se om håret gjorde en forskel.

Studiet viste, at alle parykkerne havde en effekt, når de var under en varmelampe, men kruset hår var bedst til at holde kroppen kølig.

Studiet, som endnu ikke peer-reviewed, men er tilgængeligt på serveren bioarxiv, indikerer, at hovedhår har tilpasset sig menneskets stående positur og voksende hjerner, skriver forskerne i studiet:

-Vores studie bekræfter, at alle hårtyper fungerer som en barrierer for Solen. Men da krøllet og kruset hår ikke ligger fladt på hovedet, gør det, at hovedbunden bedre kan ånde, mens den stadig er beskyttet mod Solen.

