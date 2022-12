Derfor bliver kvinder trætte af mænd

Er du den, der laver mad og gør rent, mens din (mandlige) kæreste slapper af på sofaen?



Måske er du i et forhold med en mandebaby. For ja, det er en ting.



Voksne mænd, der læner sig tilbage og overlader kvinden ansvaret for praktiske gøremål og følelsesmæssig omsorg, der sjældent bliver gengældt.

Læs også: Gennembrud: Forskere finder klodens første dyr

Fænomenet bliver af forskere beskrevet som en 'udviskning af rollerne mellem en partner og et barn' - og har ifølge en international undersøgelse bragt i Archives of Sexual Behavior en klar slagside for begge parter.



I undersøgelsen er en gruppe forskere fra Australien og Canada nemlig kommet frem til, at det har en negativ afsmittende effekt på sexlivet, når kvinden i et forhold føler, at hun står med det tunge læs i hjemmet.

Annonce:

Forskerne gennemførte to undersøgelser for at afspejle sammenhængen mellem kvinders sexlyst og fordelingen af sure pligter i hjemmet.



Undersøgelserne inkluderede svar fra over 1000 kvinder fra en lang række lande. Alle boede sammen med en mandlig partner og havde mindst et hjemmeboende barn under 12 år.

Kvinderne blev bedt om at vurdere, om de var enige i en række udsagn som f.eks: 'Nogle gange føler jeg, at min partner er som et ekstra barn, jeg skal passe på'.



Kvinderne blev også spurgt om, hvordan de huslige opgaver i hjemmet blev fordelt og om, hvor stor en seksuel lyst de havde til deres partner.



Svarene tegnede et klart billede.

Arkivfoto: Getty Creative

Flertallet af de kvinder, der tog det tunge læs i hjemmet, opfattede deres partner som 'afhængig' af kvindens hjælp - en følelse, der kan sidestilles med det, kvinden føler over for sit barn.



Måske ikke så overraskende var følelsen af at have en 'afhængig partner' forbundet med lavere seksuel lyst hos kvinden.

Resultaterne undersøtter med forskernes ord dermed teorien om, at det ikke er befordrende for følelsen af begær, når man føler sig som sin partners mor.

Læs også: Uhyggelige monstre lurer i havets mørke

Annonce:

Ifølge forskerne er der dog brug for mere forskning på området for at kunne fastslå sammenhængen med sikkerhed.



Undersøgelsen så desuden kun på forhold mellem en mand og en kvinde. Det er derfor uvist om dynamikken opstår i samme omfang i forhold mellem personer af samme køn.



Mere viden: Sådan taler du med din partner om overvægt

--------- SPLIT ELEMENT ---------