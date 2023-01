Derfor ender kvinder oftere med opvasken

Når det handler om, hvem der tager sig af de huslige pligter, er der en klar ulighed mellem mænd og kvinder. Selvom mænd og kvinder gennem årene er blevet mere ligestillede, er det stadig kvinderne, der i højest grad tager sig af børnene og de praktiske gøremål.

Det skriver University of Cambridge i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Det er måske ikke en kendsgerning, der kommer bag på mange, men hvorfor er det egentlig sådan? Det har to filosoffer undersøgt.

De har kredset om to spørgsmål.

• Hvorfor er der en skævvridning mellem mænd og kvinder i henhold til de praktiske opgaver i hjemmet?

• Hvorfor tror mænd, at der faktisk ikke er en praktisk skævvridning, når tallene taler deres tydelige sprog?

Annonce:

En af årsagerne er de traditionelle kønsroller, hvor kvinderne gik hjemme, og mændene arbejdede, som stadig sætter sine tydelige spor. Men denne undersøgelse er lavet under pandemien, hvor både mænd og kvinder var samlet bag hjemmets fire vægge. Det burde vel mindske uligheden?

Filosofferne arbejder med et begreb, der på engelsk hedder ‘affordances’, som dækker over de muligheder for handling, der opstår, når vi ser en bestemt ting.

Læs mere på Videnskab.dk: Ligestilling for ældre? Danske mænd er længere i arbejde og sjældnere alene

De peger på, at kvinder for eksempel ser en fyldt køkkenvask, som noget der skal klares, inden man kan gå videre med andre gøremål, mens mænd ikke studser over den i samme grad.

Det skyldes blandt andet kønsnormerne, mener Tom McClelland, der er medforfatter til studiet og professor i filosofi ved Cambridge University:

- Sociale normer former de ‘affordances’, vi opfatter, så det ville være overraskende, hvis kønsnormer ikke gør det samme, siger han ifølge Cambridge University.

Han kommer også samtidig med en opfordring til mændene.

Annonce:

- Mænd burde blive opmuntret til at modstå kønsnormerne ved at forbedre deres opmærksomhed på huslige pligter, siger han ifølge Cambridge University og fortsætter:

- En mand kan beslutte sig for at feje krummer op med hånden, hver gang han venter på, at kedlen koger. Det vil ikke blot hjælpe dem med at udføre opgaver, de ikke kan se, det vil også gradvist genopbygge deres opfattelse, så de kan begynde at se ‘affordances’ i fremtiden.

Studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift Wiley Online Library.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvorfor er overtro så udbredt?

Lakridser og lakrids-te har overraskende højt indhold af sundhedsskadelig syre

Sorte frøer i Tjernobyl afslører lyn-evolution