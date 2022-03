Derfor er din køkkensvamp en bakteriebombe

Det er ikke kun, fordi den er smurt ind i madrester og andet snavs, at din køkkensvamp er ulækker.

Selve strukturen på en køkkensvamp er nemlig i sig selv optimal for, at bakterier kan trives - og angiveligt skulle den være lige så godt et hjem for bakterier, som jord er.

Det skriver Duke University i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Studiet bygger på en række eksperimenter, hvor forskerne har undersøgt, hvordan forskellige mikrobielle arter, herunder bakterier, påvirker hinandens population, alt efter det miljø de befinder sig i.

Nogle bakterier trives således i et mangfoldigt fællesskab i selskab med andre bakterier, mens andre har det bedst, når de kan få lov til at være for sig selv.

Allerbedst er det, når der er et fysisk miljø med en struktur, der kan rumme begge - altså hvor både de ensomme og fællesskabssøgende bakterier trives. Almindelig jord er et eksempel på et sådan miljø.

Og det er, lyder resultatet i det nye studie, køkkensvampen, du har liggende derhjemme, tilsyneladende også.

Ifølge forskerne efterligner en køkkensvamp strukturen af jord på den måde, at den på samme måde har adskillelse i lag og forskellige størrelser på små rum, hvor bakterierne kan gemme sig - og på den måde både være sammen, og hver for sig.

Lingchong You, professor i biomedicinsk teknik ved Duke og medforfatter på studiet, forklarer i pressemeddelelsen, at en svamp giver en meget simpel måde at forbedre et mikrobielt samfund på.

- Måske er det derfor, at den er en meget beskidt ting - strukturen på en svamp gør den bare til et perfekt hjem for mikrober, udtaler Lingchong You ifølge Videnskab.dk.

Om forskningen bør give anledning til en ny struktur hos køkkensvampe, melder historien ikke noget om. Men forventningen er, at forskernes fund om mikrober og miljøer, de trives bedst i, kan være vigtig viden, når industrier bruger bakterier til at fremme forskellige produktioner.

