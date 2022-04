Derfor er hundeøjne så uimodståelige

Det er med god grund, at et par hundeøjne er svære at stå for.

Hundes ansigtsmuskler bevæger sig nemlig hurtigere end hos deres slægtninge, ulvene - og det kan muligvis også være derfor, vi finder dem lidt sødere end mange andre dyr.

Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Fibre af proteinet mysion gør, at mennesker kan lave hurtige bevægelser i ansigtet. Omvendt er der andre ‘langsomme’ fibre, der hjælper musklerne, når vi skal holde et ansigtsudtryk i længere tid.

Forskernes optælling af fibre i ansigtsmusklerne hos syv hunderacer og grå ulve (Canis lupus), viste, at mellem 66 og 95 procent af muskelfibrene hos hunde kunne defineres som ‘hurtige’, mens det kun gjaldt 25 procent hos ulve.

Hunde er derfor i stand til hurtigere at lave ansigtsudtryk, herunder hundeøjne og hurtige bjæf, mens ulve er bedre til at hyle, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Der er tale om foreløbige resultater, men Madisen Omstead fra Duquesne University i Pennsylvania, medforfatter på studiet og biolog, forklarer, at det kan være et vigtigt element i hundenes kommunikation med mennesker.

- Resultaterne tyder på, at mennesker måske, enten ubevidst eller bevidst, selektivt har avlet hunde, der laver de her hurtige ansigtsudtryk, som minder mere om den måde, som mennesker udtrykker sig på.

