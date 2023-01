Derfor giver nogle mennesker andre skylden

Ikke min fejl: Det er forståeligt nok, at du bliver forarget over, at nogle mennesker altid giver andre skylden, selvom fejlen er deres. Men i virkeligheden er dette karaktertræk et tegn på anklagerens egen svaghed, viser en række undersøgelser

Du har sikkert oplevet, hvordan nogle mennesker aldrig vil tage ansvar for egne fejl men i stedet giver andre skylden.



Det kan for et normalt rettænkende menneske være temmelig frustrerende at opleve, enten på egen krop eller på vegne af andre, og det er der ikke noget at sige til. For det er både uretfærdigt, urimeligt og uforståeligt.

Men næste gang, du får hele skylden for noget, og anklageren helt ignorerer sin egen rolle, skal du forsøge at se det fra en ny og anderledes vinkel.

I virkeligheden er der tale om en forsvarsmekanisme, som fingerpegeren gør brug af, fordi vedkommende har svært ved at håndtere negative følelser som eksempelvis skyldfølelse og skam.

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Personality and Individual Differences forklarer mere specifikt, at det handler om et koncept, der kaldes projektion. Det er en ubevidst psykisk forsvarsmekanisme, som har til formål at beskytte en person mod uønsket psykisk smerte.



Folk, som har svært ved at håndtere negative følelser som eksempelvis skyldfølelse og skam, er tilbøjelige til at benytte sig af projektion ved ganske enkelt at 'tørre den af på sidemanden'.

I en række forsøg udført af forskere fra Universitetet i Trier og Technical University Munich, begge i Tyskland, blev der kigget nærmere på folks måde at håndtere forskellige situationer på. Forskerne kunne tydeligt se, at de personer, som havde svært ved at regulere deres egne følelser, var tilbøjelige til at give andre skylden for deres egne fejl.

Helt konkret blev de bedt om at vælge imellem en række attraktive såvel som ikke attraktive aktiviteter eller muligheder. Herefter bedømte forskerne i hvilken grad forsøgsdeltagerne helt uberettiget gav andre skylden for deres dårlige valg.



Forsøgene viste omvendt, at folk, som har let ved at regulere deres egne følelser, herunder de negative, ikke udviste nogen trang eller tendens til at gøre brug af projektion.

