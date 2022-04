Derfor havde Tyrannosaurus rex bittesmå arme

Længe har man forsøgt at komme med forklaringer på, hvorfor dinosaurernes hersker, Tyrannosaurus rex, havde så små arme.

Som det seneste skud på stammen præsenterer palæontolog Kevin Padian nu sin egen teori. Han peger på, at den store dinosaur var udstyret med korte arme for ganske enkelt at undgå, at de blev bidt af af dens artsfæller.

Det skriver University of California Berkeley i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Kevin Padian, professor emeritus i biologi ved University of California, Berkeley, og kurator ved UV Museum of Paleontology, forklarer, at T. rex’ens forgængere havde længere arme, og at der derfor må have været en grund til, at de senere hen blev mindre.

Læs mere på Videnskab.dk: T. rex havde Jordens vildeste bid

Og den grund kunne meget vel være for at undgå, at de forsvandt i munden på en anden T. rex, lyder det fra professoren, der uddyber i pressemeddelelsen:

- Hvad nu hvis flere voksne Tyrannosaurusser åd af et kadaver? Du har en flok massive kranier med utroligt kraftige kæber og tænder, der river og hugger kød og knogler ned lige ved siden af dig. Hvad hvis din ven lige ved siden af dig synes, at du kommer lidt for tæt på? De kan advare dig ved at rive din arm af.

Tidligere studier har peget på alt lige fra, at de korte arme blev brugt under parring, til at de slet ingen funktion havde.

Kevin Padian kom for første gang på sporet af sin nye teori, da palæontologer havde fundet bevis for, at T. rex ofte jagede i flok. Og så kiggede han på flere af nutidens dyr, der også er udstyret med korte arme og jager i flok - blandt andet komodovaraner.

At endeligt fastslå, hvorfor armene på T. rex var så korte, bliver svært at gøre, forklarer Kevin Padian i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Det er endnu tale om en hypotese, og det ville kræve, at museer verden over gennemgik fossiler for bidmærker, såfremt der engang skulle fastslås en sammenhæng.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Ny teori: Derfor forsvandt vikingerne pludselig fra Grønland

Gå dig til et længere liv – og 9 andre gode grunde til at sætte ekstra gang i fodtøjet

Sex: 4 simple teknikker giver kvinder mere nydelse