Derfor kan du ikke lade være med at spise

Hvert år dør over fire millioner mennesker af problemer forbundet med overvægt, siger verdenssundhedsorganisationen WHO. Vi spiser mere, end vi behøver, og for nogle er det et særligt stort problem.

Kroppen har en indbygget 'stop-mekanisme', som normalt aktiveres, når vi føler os mætte. Men den virker ikke altid. Nu har forskere fundet frem til, hvorfor nogle fortsætter med at spise, og det handler ikke om mangel på viljestyrke. Det har derimod noget at gøre med kroppens signaludveksling.

Når vi indtager føde, udsender tarmsystemet en række signaler til hjernen for at fortælle, at der er mad i fordøjelsen. Det får os til at holde igen med at spise.

Men en undersøgelse udført af forskere fra Yale University i Connecticut, USA, viser, at denne signaludveksling fører til forandringer i hjerneaktiviteten hos slanke mennesker men stort set udebliver hos svært overvægtige personer.

Den observerede forskel i hjerneaktivitet kan måske forklare, hvorfor nogle har så svært ved at tabe sig og holde vægten, mener forskerne.

Ved at anvende drop undersøgte forskerne effekten af at tilføre sukker eller fedt direkte ind i fordøjelsen hos 28 slanke personer (BMI på 25 eller mindre) og 30 svært overvægtige (BMI på 30 eller højere). Umiddelbart efter målte de hjernens aktivitet ved hjælp af funktionel magnetisk resonans-billeddannelse (fMRI).

Hos de slanke deltagere var der mindsket aktivitet i flere hjerneregioner som respons på både fedt og sukker. Omvendt kunne de ikke måle nogle forandringer i hjernens aktivitet hos de svært overvægtige deltagere.

- Dette overraskede os. Vi regnede med, at der ville være en målbar forskel på slanke og svært overvægtige, men vi havde ikke forestillet os, at der slet ikke var forandret hjerneaktivitet hos de svært overvægtige, fortæller Mireille Serlie, som er medicinsk professor ved Yale School of Medicine og stod i spidsen for undersøgelsen.

Sammen med forskerholdet besluttede hun herefter at kigge nærmere på en del af hjernen, som hedder striatum, og som er forbundet med vores belønningssystem, der styres delvis af neurotransmitteren dopamin.

De anvendte funktionel magnetisk resonans-billeddannelse til at se, hvordan hjernen reagerede på henholdsvis sukker og fedt. Hos slanke deltagere førte både sukker og fedt til mindsket aktivitet i to dele af striatum. Hos de svært overvægtige var det imidlertid kun sukker, som ændrede aktiviteten – og kun i en del af striatum.

Deres krop var med andre ord markant dårligere til at reagere på fødeindtagelsen.

Særlig interessant blev det, da de svært overvægtige blev bedt om at følge et tolv uger langt slankeprogram. De deltagere, som formåede at tabe mindst 10 procent af deres kropsvægt, blev herefter revurderet.

Overraskende nok viste det sig, at vægttabet ikke havde nogen positiv indvirkning på hjernens evne til at reagere på fødeindtag.

Forskerne vil bruge den nye viden til bedre at kunne forstå, hvorfor nogle mennesker har så svært ved at kontrollere, hvor meget de spiser.

- Vi er nødt til at finde frem til det punkt, hvor hjernen begynder at miste sin evne til at regulere fødeindtaget, og hvad der gør udfaldet. Hvis vi ved hvor og hvornår dette indtræffer, kan vi bedre sætte ind med forebyggelse, forklarer Mireille Serlie.

