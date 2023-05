Derfor oplevede en mand den samme dag igen og igen

Ligesom Bill Murrays karakter i ‘En Ny Dag Truer’ fra 1993 oplevede en ældre mand den samme dag igen og igen.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

'Hvorend jeg går, er det de samme personer ved siden af vejen, de samme biler bag mig, der bliver ført af de samme personer. Den samme person stiger ud af bilen med det samme tøj og tasker og siger de samme ting. Intet er nyt,' er manden citeret for at have sagt ifølge Live Science.

Han klagede også til sin udbyder af E-bøger, fordi han mente, at de viste det samme materiale hele tiden, og han mente desuden også, at hans TV viste de samme nyheder hver evig eneste dag.

Et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet BMJ Case Reports, viser, at manden formentlig har været ramt af en sjælden komplikation af Alzheimer, der har fået ham til at føle deja-vu igen og igen.

problemer med hippocampus

Helt præcist kaldes syndromet for ‘deja vecu recollective confabulation’ og ses nogle gange i forbindelse med neurodegenerative sygdomme – altså sygdomme, som resulterer i nervedød og er uhelbredelige – såsom Alzheimers sygdom.

De, der oplever syndromet, mangler typisk indsigt i deres egen tilstand og finder derfor andre forklaringer på, hvorfor hverdagen pludselig er blevet helt anderledes.

De producerer falske beviser i hovedet, der understøtter teorien om, at de er fanget i konstant at skulle opleve den samme dag.

Forskere har en teori om, at årsagen til syndromet kan skyldes problemer med hippocampus, som er et område i hjernen, der blandt andet skal konvertere korttidshukommelser til langtidshukommelser.

Manden blev undersøgt, og prøverne viste også tegn på Alzheimers sygdom. Han fortsatte dog med at bo hjemme uden behov for hjælp, men stadig med det irriterende forhold, at hver dag virker til at være præcis ligesom de mange foregående.

