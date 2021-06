Derfor skal du lade hvepseboet være i haven

Sol og sommer er som regel lig med mad og hygge på terrassen og altanen rundt omkring i landet.

Men det er ofte ikke kun de indbudte gæster, der er at finde ved bordet, når de søder sager kommer frem.

Også hvepse - eller gedehamse - indfinder sig ofte især i sensommeren omkring bordet til stor gene for enhver, der ikke er iklædt fuld beskyttelsesdragt.

Man kan derfor være fristet til at gøre sig sine forholdsregler for at forhindre det scenarium senere på sommeren og fjerne alle de hvepseboer, man støder på i miles omkreds omkring sit hjem.

Men det er ikke nødvendigvis en god idé, lyder det fra Jes Aagaard, der er biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen, som mener, at man ikke nødvendigvis bør hade hvepsene så meget, som mange danskere gør.

- Hvis vi ikke havde hvepsene, ville vi også blive morderligt kede af det, for de sætter en frygtelig masse af de insekter, der også plager os, til livs. De udgør en væsentlig del af hele den økologiske omsætning, så derfor ville vi blive kede af at undvære dem, siger han.

Arkivfoto; Morten Langkilde

Kan du leve med det?

Han fortæller, at hvepsene blandt andet spiser myrer og bladlus, og at de derfor på mange måder er menneskets ven i haven.

Derfor skal man ikke nødvendigvis fjerne hvepseboet, hvis man opdager et i sin have.

- Det plejer at være mit råd til folk, at hvis de kan leve med det, og det ikke er nogen gene, så skal man tage det som en oplevelse, siger Jes Aagaard.

Arkivfoto: Jesper Dall

Han fortæller, at man med fordel kan have noget vand i sin have, som både hvepse og andre dyr kan nyde godt af hen over sommeren. Og dermed kan de bidrage til havens cyklus.

- Med mindre det udgør en risiko for en, hvis man bliver stukket af dem, eller de bor et sted, hvor man ikke vil have det, er det en fantastisk oplevelse blandt andet at se hvepsene bygge deres bo.

Hvepse Hvepse er i Danmark den mest almindelige betegnelse for den almindelige gedehams, der på latin hedder Vespa vulgaris. Hvepsen bliver 10-19 mm stor og er sort og gul. I modsætning til bier, der er behårede, er hvepsene mere glatte. Hvepse bruger det meste af sommeren på at koncentrere sig om at bygge deres bo, som er startet af dronningen. Larverne i boet lever af mindre dyr, som er blevet tygget af arbejderne. Hvepsene passer i udgangspunktet sig selv i den periode, hvor de bygger boet, mens de kan blive mere aggressive, når de ikke længere har til opgave at bygge boet. Hvepses brod er glat, og de kan derfor stikke flere gange i modsætning til bier, der har modhager på broden, som derfor ryger af ved stik. Vis mere Vis mindre

Dæk lagkagen til

Og så må man så leve med, at hvepsene kan blive en plage sidst på sommeren, når dronningen slipper hvepsene løs, fordi de ikke længere skal bygge på boet.

- Det er jo kun en kort periode, og så må man bare sørge for, at lagkagen er dækket til og så videre, siger han.