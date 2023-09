Derfor skal du tale ‘babysprog’ til din hund

Du gør det måske selv eller også har du sikkert hørt andre slå over i det lyse, overdrevne ‘babysprog’, når der snakkes til menneskets bedste ven, hunden.

Nu viser et nyt, mindre studie, at vores pelsede venner faktisk ser ud til at være mere følsomme over for netop den talemåde – og særligt fra kvinder.

Det skriver Eötvös Loránd University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Allerede for flere år tilbage har forskningen peget på, at hundehvalpe reagerer på menneskers ‘babysprog’, men nu afslører hjerneskanninger af 19 voksne hunde af forskellig race, at også de er mere lydhøre overfor vores højfrekvente, mere artikulerede tale.

Hundene i undersøgelsen, som alle var mellem 2 og 10 år, blev inden forsøgets start trænet til at kravle ind og ligge stille i en fMRI-skanner, hvorfra de fik afspillet tre typer af menneskelig tale fra fremmede mennesker:

tale rettet mod hunde

tale rettet mod spædbørn

og tale rettet mod voksne mennesker

Lydoptagelserne var indtalt af 12 kvinder og 12 mænd, og på skanningsbillederne af hundenes hjerneaktivitet kunne forskerne se, at de viste større aktivitet i deres auditive cortex, altså ‘hørecenteret’, når stemmen var mere overdreven og højfrekvent, som ved talen til hunde og spædbørn.

De opdagede også, at det især gjaldt, når stemmen tilhørte en kvinde.

- Det kan skyldes, at kvinder oftere taler til hunde med overdreven prosodi (stavelsernes tonehøjde samt tryk- og længdeforhold) end mænd gør, foreslår studiets medforfatter Anna Gábor, neuroteolog ved Eötvös Loránd University, Ungarn, i pressemeddelelsen, hvor de gør opmærksom på, at alle hundene havde daglig kontakt til både kvinder og mænd, og at størstedelen af dem boede med begge køn.

Hør eksempler på tale rettet mod børn og hunde, og se videooptagelser af hundene i studiet. (Video: Family Dog Project Research Group)

- Det, der gør vores resultater særligt interessante, er, at denne følsomhed hos hunde, i modsætning til spædbørn, hverken kan forklares med ældgammel reaktion på artsspecifikke signaler eller ved eksponering for kvinders stemme i livmoderen, deler hun i pressemeddelelsen.

Derfor peger studiets forskere på, at hundenes præference for den højfrekvente, overdrevne tale muligvis kan være udviklet under menneskets domesticering af hunden.

Det er dog nødvendigt med yderligere forskning, før resultaterne fra studiet, der er publiceret i tidsskriftet Communications Biology, kan slås helt fast.

