Derfor stiger sexlysten, når vi får sol

Når Solen skinner, påvirker den et protein i huden, som kædes sammen med en stigning i seksuel tiltrækning for både mænd og kvinder

Kan du mærke passionen blusse op i løbet af sommeren?

Forklaringen skal måske findes i et protein i huden kaldet p53. Det viser et nyt fagfællebedømt studie, publiceret i tidsskriftet Cell Reports, ifølge Videnskab.dk.

P53 er et hudprotein, der beskytter vores DNA fra at tage skade af Solens stråler.

Resultater peger nu i retning af, at det selvsamme protein sætter gang i hormonelle, fysiologiske og adfærdsmæssige forandringer, som påvirker sexlysten hos dyr. Det samme gælder muligvis for mennesker.

»Det er interessant, fordi det potentielt kan hjælpe mennesker, der har en eller anden seksuel dysfunktion,« fortæller professor Carmit Levy fra the Department of Human Molecular Genetics and Biochemistry, Tel Aviv University, Israel, i en pressemeddelelse til The Times of Israel.

Carmit Levy mener, at hendes forskning kan lede hen imod en løsning, hvor man giver folk UV-B stråling for at påvirke p53-niveauet hos patienten.

UV-B udgør 5 procent af Solens ultraviolette stråler, og når de rammer huden, reagerer den ved at blive brun.

Man har længe haft en ide om, at Solens stråler har indflydelse på hormoner og sexlyst. For eksempel ved man, at strålerne påvirker testosteron hos mænd og dermed giver en øget sexlyst.

- For at blive klogere på processen bag strålingens indflydelse på p53-hormonet gennemgik forskerne tre faser, fortæller Carmit Levy til The times of Israel.

Den første var ved at eksponere mus for UV-B stråling. Resultatet viste, at hormonniveauerne i hunmus steg markant. Tiltrækningen han og hun imellem steg også, og begge køn var i højere grad villige til at have samleje.

I andet stadie tjekkede forskerne op på hypotesen om, hvorvidt p53 har indflydelse på de seksuelle forandringer.



Det gjorde de ved at fjerne p53 fra musenes hudceller. Da de eksponerede musene for UV-B, så man ingen forandringer i deres seksuelle adfærd.

I tredje fase udsatte de 32 forsøgspersoner for UVB-stråling. Både mænd og kvinder rapporterede en stigning i seksuel lyst.

Herefter blev deltagerne bedt om i 2 dage kun at solbade i 25 minutter. Herefter fandt forskerne forandringer i forsøgspersonernes blodprøver, som viste højere niveauer af hormoner, der associeres med seksuel lyst.

- Vi er overraskede over studiets resultater, for det åbner for andre veje der skal forskes i. Det viser, at vores omgivelser har indflydelse på vores kroppe, og at vi kun lige er begyndt at forstå det, fortæller Carmit Levy til The times of Israel.



