'Det er jo ikke raketvidenskab, vel?'

Vi kender alle udtrykket, der sendes afsted som en drillende bemærkning, hvis man sidder og bakser med et eller andet problem, som - ifølge alle andre - burde være pærelet at løse.

Raketvidenskab-udtrykket samt det lignende, men mindre brugte, »det er jo ikke hjernekirurgi«, der hives frem fra samme kasse af smarte bemærkninger, trækker således på en antagelse om, at raketforskere og hjernekirurger er lidt klogere end alle andre.

Men passer det nu også?

I juleudgaven af tidsskriftet The BMJ, hvor studierne er mindre seriøse men stadig videnskabelige, har et hold forskere undersøgt, om udtrykkene holder vand - og her er svaret nej, ifølge Videnskab.dk.

Intelligensniveauet blandt raketforskere og hjernekirurger er ikke højere end hos resten af befolkningen, lyder konklusionen.

Studiet har sammenlignet intelligensen hos 329 rumfartsingeniører og 72 neurokirurger med 18.257 'almindelige' og tilfældigt udvalgte personer.

Her blev de alle bedt om at udfylde en online-test, der målte forskellige parametre, herunder:

kognition (fra planlægning til ræsonnement)

arbejdshukommelse

opmærksomhed

evne til at styre følelser

Faktorer såsom antal års erfaring indenfor de respektive fag blev også taget med i forskernes analyser.

Resultaterne viser, at rumfartsingeniører og neurokirurger blev matchet på alle parametre sammenlignet med den generelle befolkning.

Neurokirurgerne var ganske vist lidt hurtigere til at løse problemer end resten af befolkningen, men de var til gengæld langsommere, når det kom til at huske ting.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et såkaldt observationsstudie, der ikke måler intelligensen hos samtlige raketforskere og neurokirurger sammenlignet med resten af Jordens befolkning.

Ifølge forskerne bag studiet kan det dog sige noget om, at de velkendte udtryk sætter raketforskere og hjernekirurger op på en piedestal, når det måske ikke er berettiget.

De peger derimod på, at udtryk såsom »a walk in the park «, der minder om det danske »det rene barnemad«, og som ikke relaterer sig til et bestemt erhverv, måske ville være mere passende at bruge.

