Det rene pip: Skulle holde fuglene væk – men der skete noget helt andet

Du kan sikkert forestille dig, hvordan en fuglerede ser ud, når du går en tur i det danske landskab. Forestil dig så, at der - i stedet for kviste og blade - ligger pigtråd og andet, som normalt bliver brugt imod - og ikke til gavn for - fuglene.

Netop dette vilde fænomen har et hold hollandske forskere nu dokumenteret i en ny videnskabelig artikel.

Forskerne kunne ikke tro deres øjne, da de indsamlede reder fra en krage og skade, som var bygget på såkaldte fuglepigge og andet materiale, der skulle skræmme dem væk.

Det begyndte med, at en patient på et hospital i Antwerpen opdagede en kæmpe rede. Det skulle vise sig, at en skade havde lavet en rede ud af 1.500 metalpigge. Forskerne anslår, at fuglene, der har været med til at bygge netop denne, har trukket mere end 50 meters fuglepigge til reden fra tagudhæng.

- En uindtagelig fæstning, hvor skaderne har brugt fuglepiggene, netop som vi vi ville gøre det - for at holde andre fugle væk (fra deres rede, unger og æg, red.), udtaler biolog og ph.d.-studerende Auke-Florian Hiemstra fra Naturalis Biodiversity Center i en pressemeddelelse.

Fænomenet med rebelske fugle er nu ikke kun set i Antwerpen, men også i Holland og Skotland.

Auke-Florian Hiemstra, der er specialiseret i fuglereder, kalder det 'en joke - det er de vildeste reder, jeg nogensinde har set'.

Udover pigtråd har han desuden både set reder med ansigtsmasker, kondomer, fyrværkeri, solbriller og poser med kokain - men det her slår alligevel alt.

