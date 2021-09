Dine playlister afslører, hvem du er

Tech-virksomheder har nu potentielt endnu et værktøj til at skaffe information om dig og mig. I hvert fald hvis du benytter dig af online-musiktjenester.

Et nyt studie fra Tel Aviv University viser i hvert fald, at man kan identificere personer ud fra kun tre sange fra deres favorit-playliste.

Det skriver Tel Aviv University i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Studiet foregik på den måde, at 150 studerende blev inddelt i 4 grupper. Her blev de deltagende bedt om at identificere de andre gruppemedlemmer baseret på tre sange fra vedkommendes favorit-spilleliste.

Ifølge forskerne var de studerendes musiksmag meget bred. De lyttede til alt fra hiphop, rock og pop til gammelt israelsk musik.

De studerendes valg af sange blev derefter analyseret med en matematisk model, som forskerne havde udviklet for at regne ud, i hvor høj grad deltagerne gættede rigtigt, og det ledte til et forbavsende resultat, skriver Videnskab.dk.

Analysen viste, at de studerende var i stand til at identificere deres gruppemedlemmer ud fra deres musiksmag med mellem 80-100 procents sikkerhed. Det er ifølge studiet uden, at de studerende kendte hinanden særligt godt, og uden, at de havde kendskab til hinandens præferencer inden for musik.

Resultaterne viser ifølge forskerne, hvordan musik kan være sigende for menneskers karakter og personlighed, og at den faktisk kan være en identifikationsmarkør. Og det er netop derfor, at denne viden kan blive værdifuld viden for tech-virksomheder.

For eksempel kan Google og Spotify ifølge forskerne altså potentielt få mange informationer om deres brugere, kun baseret på deres playlister og afspilningshistorik.

- Et besøg på YouTube kan virke som en harmløs handling, men det her studie viser, at det kan afsløre en masse om en person, forklarer en af hovedforfatterne bag studiet Ori Leshman i pressemeddelsen, ifølge Videnskab.dk.

Resultaterne kan i hvert fald give anledning til spørgsmålet om, hvad man mon kan finde ud af, hvis man har adgang til samtlige data om den musik, som vi lytter til online.

Omvendt understreger forskerne bag projektet også, at den nye viden potentielt kan være grund til positive tiltag.

- Den her viden kan bruges til at bygge broer mellem folk og måske i fremtiden lede til skabelsen af nye metoder og fascinerende programmer, der benytter sig af folks yndlingsmusik, siger Ori Leshman i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

