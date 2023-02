Disse grusomme parasitter overtager værtens hjerne

Nogle parasitter gør deres vært til zombier, andre får dem til at begå selvmord. En forsker giver her tre eksempler på nogle af naturens mest ubarmhjertige parasitter

I spillet og nu også TV-serien The Last of Us bliver folk sindssyge og zombificerede, efter at en parasitisk svamp inficerer deres krop og hjerner.

Svampen gror, mens dens offer stadig er i live, og kort tid efter infektionen mister værten sin besindelse og begynder at bide andre mennesker, hvilket spreder infektionen.

I virkelighedens verden er vi indtil videre sluppet for samfundsomvæltende apokalypser, men zombificerende, hjernestyrende parasitter er derimod ganske virkelige.

Det siger Brian Lund Fredensborg, der er lektor på Københavns Universitet, og som forsker i, hvordan parasitter manipulerer deres værts adfærd.

Han fortæller om nogle af verdens mest gruopvækkende parasitter til Videnskab.dk, hvor du kan læse om endnu flere eksempler.

1. Ophiocordyceps unilateralis kaprer myrers sind

Hvis ikke du var klar over det, er den parasitiske svamp, som The Last of Us er baseret på, ægte og findes i tropiske regnskove.

Når svampen Ophiocordyceps unilateralis inficerer en myre, vokser den gennem insektets krop, dræner den for næringsstoffer og kaprer dens sind.

Efter en uge bestiger myren en plantestængel. Der bider den sig fast nøjagtigt 25 centimeter over skovbunden, hvor temperaturen og luftfugtigheden er helt rigtig til, at svampen kan vokse.

Svampens frugtlegeme vokser frem fra myrens hoved, og de zombificerende svampesporer regner ned over myrens brødre og søstre - klar til at inficere og zombificere en ny vært, fortæller Brian Lund Fredensborg.

Svampen rører faktisk ikke selve myrens hjerne, men infiltrérer hele resten af kroppen. Ophiocordyceps unilateralis udskiller dog kemikaler, som muligvis påvirker hjernen. (Foto: Katja Schulz)

2. Entomophthora muscae får fluer til at parre sig med døde

Der findes faktisk flere parasitter, der bruger en lignende strategi som O. unilateralis, tilføjer Brian Lund Fredensborg.

Som for eksempel Entomophthora muscae, der er en svamp, som rammer fluer. Brian Lund Fredensborg tilføjer, at han ikke selv har studeret denne svamp, men har fået den beskrevet af sin kollega Henrik Hjarvard de Fine Licht, der lektor ved Københavns Universitet.

Flue dræbt af Entomophthora muscae. (Foto: Shutterstock)

Svampen er ikke kun afhængig af at skyde sporer ud, som O. unilateralis, men har udviklet en snedig plan til at få fluerne til selv at opsøge døende og sporebefængte artsfæller.

- Når en hunflue bliver inficeret, får parasitten sin vært til at søge højt op. Hun sætter sig i parringsstilling og dør, siger lektoren til Videnskab.dk.

- Herefter kommer en hanflue, lokket til af den pirrende stilling. Den parrer sig med kadaveret og bliver inficeret. Så ikke nok med at parasitten manipulerer sin vært, men den manipulerer også hanfluerne, der så flyver ud og spreder svampen, fortsætter han.

3. Nuclear polyhedrosis virus ‘smelter’ dens vært

Et andet makabert eksempel er Nuclear polyhedrosis-virus, der er en virus, som rammer sommerfugle- og møllarver.

Ligesom ved O. unilateralis, begynder larverne at søge opad i en tilstand, som på engelsk kaldes ‘summit disease’.

- Og når de kommer højt nok op, går de simpelthen i opløsning. Larven bliver til en virusinficeret grød, og viruspartikler spredes for vinden og inficerer nye larver, fortæller Brian Lund Fredensborg.

I The Last of Us vokser svampe gennem huden på ofrene, når de har været inficeret længe nok. Synet er ikke kønt, men måske stadig at foretrække, alternativerne taget i betragtning.

En død larve ramt af Nuclear polyhedrosis-virus. (Foto: James Solomon/USDA Forest Service/ Bugwood.org/CC BY 2.5)

