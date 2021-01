Dit ansigt kan afsløre om, du er højre- eller venstreorienteret

Forskere fra Stanford University har skabt en algoritme, der med mere end 70 procents sikkerhed kan gætte ud fra et enkelt billede af et ansigt, hvor man befinder sig på det politiske spektrum.

Det er det samme forsker-team, der for nogle år siden skabte kunstig intelligens, der kunne bestemme personers seksuelle orientering med stor sandsynlighed. Den teknologi har de nu bygget videre på.

For at træne den kunstige intelligens fodrede forskerne den med data fra datingsites og andre hjemmesider, hvor folk har lagt billeder af dem selv og informationer om deres politiske tilhørsforhold op.

Den kunstige intelligens analyserede så de mange billeder og ledte efter sammenhænge mellem den politiske orientering og karakteristika i ansigtet. Til sidst blev computeren udsat for en test, hvor den altså gættede rigtigt i over 70 procent af tilfældene.

Forskerne kan ikke udlede konkret, hvilke ansigtstræk deres system bandt sammen med bestemte politiske tilhørsforhold, men de kunne se en tendens til, at mennesker, som ser direkte ind i kameraet på deres profilbilleder, var venstreorienterede, mens sandsynligheden for, at man var konservativ, steg, når ens ansigtsudtryk viste afsky.

