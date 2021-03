Dit udseende betyder stort set alt, når du dater online

Typisk bruger vi ikke mere et sekund på at bedømme hinanden, når vi søger kærligheden på nettet

Hvad får folk til at swipe til højre og venstre på dating-apps som Tinder, Bumble og Happn?

Ifølge et nyt studie af de amerikanske forskere William Chopik, der er lektor i psykologi ved Michigan State University, og David Johnson fra University of Maryland, er folks beslutninger typisk baseret på vurderinger af andres udseende samt deres race.

Samtidig tager det oftest mindre end et sekund for folk at tage en beslutning om at swipe den ene eller anden vej, skriver Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

Ifølge den amerikanske tænketank Pew Research Center har 1 ud af 10 amerikanske par mødt hinanden gennem en online datingapp.

- Selvom online-dating bliver en mere og mere populær måde at møde andre mennesker på, er der meget lidt forskning i, hvordan folk agerer med hinanden på disse platforme. Vi ville gerne forstå, hvordan processen bag at swipe til højre eller venstre fungerer, siger William Chopik i en pressemeddelelse, skriver Videnskab.dk.

Forskerne så nærmere på to forskellige grupper i studiet:

Collegestuderende

Voksne på i gennemsnit 35 år





Forskerne fandt frem til, at mænd i gennemsnit ’swiper’ mere til højre (er interesserede) end kvinder, samt at de personer, der anser sig selv som attraktive, ’swiper’ mere til venstre end andre, hvilket gør dem mere kræsne end andre.

»Det er fascinerende, at mennesker er villige til at tage beslutninger om, hvorvidt de kan lide et andet menneske, på mindre end et sekund, samt at beslutningen stort set kun er baseret på en persons udseende,« uddyber Chopik i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Samtidig var forsøgspersonerne i høj grad mere villige til at 'godkende' personer af samme race, mens personer, der ikke var hvide, i højere grad blev afvist.

- Forskellene var chokerende. Farvede menneskers profiler blev afvist langt mere end hvide menneskers profiler, hvilket peger på endnu en måde, hvor farvede personer bliver mødt med bias hver dag, forklarer William Chopik.

Faktorer som personlighed, om man er interesseret i lange – eller korte – forhold, samt om man er mest til engangssex, havde mindre betydning, ifølge forskerne.

