DNA viser: Ræve æder rigtig meget hundelort

Det er et nemt og kalorierigt måltid for ræven, men udgør en sundhedsrisiko, advarer forsker

Ville du spise en lort, hvis du var sulten nok?

Svaret er ja - i hvert fald, hvis du er en rød ræv fra det skotske højland.

Rævene mod nord på de britiske øer har nemlig omlagt deres kostplan, så den nu lyder på kalorierig hundelort.

Nammenam.

Det skriver University of Aberdeen i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Egentlig var formålet med det videnskabelige studie at undersøge skovmårens og rævens sameksistens ved at kigge nærmere på deres diæt. Derfor samlede og DNA-analyserede de afføringsprøver fra begge dyr.

Og her stødte forskerne på noget besynderligt: den næstmest forekommende DNA i rævelort var hunde-DNA - næsten 40 procent!

Det skyldes altså, at rævene spiser lort. Men hvorfor gør de det?

Annonce:

Ifølge forskergruppen er hundelort faktisk næsten lige så kalorieholdig som rævenes normale føde. Det er bare meget lettere at ‘fange’ en hundelort end et byttedyr.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor spiser hunde lort?

Til tider er det også sparsomt med føde i den skotske Cairngorms-bjergkæde, hvor rævene bor. Læg dertil, at bjergkæden og den omkringliggende natur er et yndet området for hundeluftere, og så giver det pludselig mening, at rævene tyr til hundelort i trange tider.

Men hvorfor finder vi først ud af det nu? Hunde er da blevet luftet i årevis.

- Ved at bruge DNA-baserede undersøgelsesmetoder har vores studie som det første afsløret denne interaktion [at ræve spiser hundes lort, red.]. Det medfører vigtige spørgsmål om, hvordan menneskelig aktivitet påvirker dyreliv, siger medforfatter til studiet og ph.d. ved University of Aberdeen, Cristian Navarro, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Det risikerer både at fremme ræve over nogle af deres konkurrenter, der ikke har smag for hundelort, men også sprede sygdomme.

- Vilde dyr, der spiser den frit tilgængelige hundelort skaber risici for spredning af sygdomme og parasitter - og sågar for helt nye patogener.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Ecology and Evolution.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Russisk angreb på Danmark 'kan blive 9. april om igen': Ny rapport dumper det danske forsvar

Rumteleskop fortsætter fantastisk fotosafari og deler 4 nye postkort fra rummet

Studie om analsex: Disse tre teknikker giver større nydelse, fortæller kvinder