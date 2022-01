Dommedagsuret opdateret: Fortsat historisk tæt på udryddelse

Siden 1947 har atomforskere og andre eksperter stået for at holde øje med det ikoniske 'dommedagsur'.

Uret blev oprindelig bygget for at illustrere risikoen for atomkrig og var en mere simpel og symbolsk måde at vise, hvor tæt menneskeheden for tiden var på at udslette sig selv. Det skriver Live Science.

I dag – 20. januar 2022 klokken 16 – er uret blevet opdateret, og viserne bliver stående på 100 sekunder i midnat, her på 75-års jubilæet for urets grundlæggelse, skriver Videnskab.dk.

Sidste år blev viserne indstillet til 100 sekunder i dommedag, hvilket var det tætteste på midnat hidtil - og her står viserne altså fortsat.

Grunden til, at viserne fortsat står så tæt på midnat, skyldes blandt andet, at vi »sidder fast i et ustabilt øjeblik«, forklarer Sharon Squassoni, professor ved Institute for International Science and Technology Policy, Elliott School of International Affairs, i videoen herover.

Det er organisationen Bulletin of Atomic Scientists (BAS), der inkluderer 18 tidligere nobelpristagere, som står bag opdateringen af The Doomsday Clock.

Forskerne foretager vurderingen ved at se på faktorer som den stigende atomtrussel, cyberkrig og de truende klimaforandringer.

I løbet af sin 75-årige historie har dommedagsuret højst været 17 minutter i midnat.

Det skete i 1991, da den kolde krig sluttede med Sovjetunionens sammenbrud.

