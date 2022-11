Drastisk fald: Biers levetid halveret på 50 år

Biavlere har over det seneste årti rapporteret om, at deres koloniers levetid falder, og nu har forskere måske fundet en delvis årsag til problemet.

I et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Scientific Reports, fremgår det, at forskere fra University of Maryland i USA har opdaget, at bier i deres laboratorier lever halvt så lang tid, som de gjorde i 1970’erne. Det har de gjort ved at genskabe forsøg fra dengang og sammenlignet resultater.

Da forskerne efterfølgende lavede en model over effekten af den kortere levetid, passede det med de amerikanske biavleres rapporter om en stigning i døende kolonier og faldende honningproduktion.

Det skriver University of Maryland i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Forskere har i lang tid forsøgt at forstå, hvorfor bierne virker til at være i problemer. Man har blandt andet mistænkt miljømæssige stressfaktorer såsom sygdomme, parasitter, pesticider og mangel på næring.

Det nye studie indikerer derimod, at biers reducerede levetid er uafhængig af miljøet, og at årsagen muligvis skal findes i biernes genetik.

Læs mere på Videnskab.dk: Video viser to bier samarbejde om at åbne sodavandsflaske - kan det passe?

Forskerne isolerer nemlig bierne i laboratoriet, så snart de bliver voksne. De konkluderer derfor, at det, der reducerer biernes levetid, sker, før de bliver isoleret, og at det derfor ikke kan komme fra miljømæssige stressfaktorer i voksenlivet.

- Det introducerer altså idéen om en genetisk komponent, og hvis vores hypotese er korrekt, peger det også på en løsning. Hvis vi kan isolere nogle af de genetiske faktorer, kan vi måske avle bier med længere levetid, siger Anthony Nearman, der er ph.d.-studerende i entomologi, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Oprindeligt undersøgte forskerne, hvad der sker, når man ændrer på biernes sukkerforbrug. I forbindelse med det opdagede Anthony Nearman, at uanset hvilken diæt bierne fik, var deres levetid halvt så lang som for 50 år siden.

Studiet er det første, der finder en forbindelse mellem biers kortere levetid og biavlernes problemer

Mens bier i laboratorier over de seneste 50 år har fået en 50 procent kortere levetid, kan biavlere rapportere om et årligt tab af bikolonier på 30 til 40 procent over de seneste 14 år. Det indikerer ifølge forskerne en sammenhæng.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Spektakulære billeder: Ekspedition afslører vilde væsener fra havets dyb

Økse i fjæset: Se genskabt ansigt af kriger fra år 1361

RS-virus: Alt, du skal vide om symptomer, smitte og forebyggelse