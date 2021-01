Drop Mars og flyt til dværgplaneten Ceres

Vores naboplanet Mars er den mest nærliggende kandidat til rumkolonisering. Men et nyt studie peger på dværgplaneten Ceres som et langt bedre alternativ

Mars, den røde planet med sit næsten 24-timers døgn, relative nærhed til Jorden, og CO-rige atmosfære er stort set altid favoritkandidaten til rumkolonisering.

Ifølge et nyt studie, som endnu ikke er bedømt af andre forskere, er der dog en langt bedre kandidat end Mars: Ceres, som er nogenlunde lige så langt væk..

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge studiet, som astrofysiker Pekka Janhunen fra det finske meteorologiske institut står bag, er hovedproblemet ved kolonisering af Mars, at planetens tyngdekraft er for lav, hvilket vil hæmme udviklingen af børn, som vokser op der, da deres muskler og knogler ikke vil blive stærke nok.

Det samme gælder i endnu højere grad for Ceres, hvilket er grunden til, at rumkolonien skal bestå at et netværk af sammenkoblede satellithabitater i kredsløb om dværgplaneten.

Habitaterne vil bestå af enorme, hule cylindre, som gennem rotation skaber deres egen, jordlignende tyngdekraft, og på indersiden af disse skal menneskene bo.

I studiet antages det, at der vil kunne bo over 50.000 mennesker i en enkelt cylinder, som bør være 10 kilometer lang og med en radius på 1 kilometer, og vinklede spejle skal sikre, at der kommer naturligt sollys ind. I teorien vil et uendeligt antal af disse cylindre kunne kobles sammen, så der vil være plads til, at rumkolonien kan vokse.

En begrundelse for, at disse satellitter bør være i kredsløb om Ceres og ikke Mars, er, at dværgplanetens jord er rig på grundstoffet nitrogen, eller kvælstof.

Jordens atmosfære er 79 procent nitrogen, og da Ceres har det i rigelige mængder, vil man ved minedrift kunne udvinde det fra planetens overflade og bruge det i rumkoloniens kunstige atmosfære.

Live Science har fået en 'second opinion' fra astrobiologen Manasvi Lingam, der er lektor ved Florida Institute of Technology, og som ikke har været involveret i det nye studie. Det skriver Videnskab.dk.

Efter at have set studiet an, vurderer han, at selve konceptet plausibelt, men at især de teknologiske forhindringer stadig er alt for store til, at det kan lade sig gøre i den nærmeste fremtid, slet ikke indenfor de 15 år, som studiets forfatter anslår.

