Druk-eksperimentet efter et år: Hvad sker der med kroppen?

I Thomas Vinterbergs Oscarvinder ‘Druk’ bliver vi præsenteret for teorien om, at mennesket er født med 0,5 promille ‘for lidt’ og derfor bør kompensere løbende ved at indtage alkohol.

Det lyder jo næsten hyggeligt at have en lille skid på i dagligdagen – men hvad ville der ske med din krop, hvis du udførte forsøget og havde en konstant promille på 0,5 i hverdagens dagtimer?

Hvordan ville din krop blive påvirket efter en måned, og hvordan står det til efter et helt år?

Det spørgsmål har to forskere fra Syddansk Universitet taget op i en artikel i Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Og det er ikke småting, din krop går igennem, fortæller læge og ph.d.-studerende Katrine Holtz Thorhauge fra Center for Leverforskning og lektor i medicinsk gastroenterologi Maja Thiele.

Første dag: Højt humør

Hvis du er en midaldrende, gennemsnitstrænet mand på 80 kg, skal du starte dagen med tre øl af pilsnerstyrke (4,6 procent) og hver 2. time vedligeholde promillen med en ekstra øl.

I starten går det sikkert meget fornøjet, skriver forskerne i artiklen på Videnskab.dk:

»Du kan godt regne med, at dagen starter opstemt, da du i højt humør cykler på arbejde uden synderlig sans for trafikken. På kontoret sidder du med letblussende kinder, hurtig puls og måske en lille forelskelse i en tilfældig kollega.«

Til frokost bliver du lidt af en grovæder, og så kan du få kvalme og kaste op, fordi dine tarme ikke sender maden videre.

Når du til sidst kommer hjem og i seng, har du sværere ved at falde i søvn, og du ender med at sove overfladisk med en pose chips ved sengekanten.

En måned: Din søvn er smadret

På dag 30 er eksperimentet begyndt at gøre ondt. Der skal flere øl til for at nå promillen på 0,5 og for at få den løsslupne stemning, du havde i starten.

Du kan også være blevet mere irritabel og svær at være sammen med, inden du har nået din daglige promille.

Alkohol indeholder mange kalorier, og den overtager din levers stofskifte. Derfor kan kiloene godt have sat sig på din krop.

Men hvis din fordøjelse i forvejen er lidt skrøbelig, og dine drukvaner giver dig sure opstød og diarre, kan du faktisk godt have tabt dig i stedet.

- Men det er okay, din største bekymring er faktisk arbejdet. Din nattesøvn er spoleret, så du møder hver morgen med sorte rande under øjnene, hvis du da overhovedet møder ind, skriver forskerne i artiklen på Videnskab.dk.

Du har også sværere ved at koncentrere dig, og du er mindre engageret og sløset.

Et år: Så stopper legen

Efter et år skal du måske op og drikke dobbelt så mange genstande som i starten for at holde en promille på 0,5.

Nogle kan godt få hverdagen til at fungere, selvom de drikker for meget, men hvis du har tendens til psykisk og fysisk afhængighed, er du med stor sandsynlighed også begyndt at drikke om aftenen og i weekenden.

Du har svært ved at passe jobbet, og din familie er bekymret over dine humørsvingninger og manglende engagement.

- For nyligt slæbte din søster dig til et helbredstjek ved lægen, som konstaterede, at dine levertal var langt oppe i det røde felt, dit niveau af D-vitamin til rotterne, blodtrykket så højt at det fløjtede ud af ørerne, og din kort- og langtidshukommelse hullet som en gammel sok, skriver Katrine Holtz Thorhauge og Maja Thiele i artiklen på Videnskab.dk.

Dermed er det absolut på tide, at du stopper forsøget. Men det er ikke længere sikkert, at du kan.

