Du bliver muligvis snydt, når morgenkaffen 'kvikker op'

Står og falder din dag ikke med, om du får det rette ben ud af sengen om morgenen, men i stedet om du får din morgenkaffe?

Nu viser det sig, at den opkvikkende effekt, du oplever, ikke nødvendigvis skyldes koffeinindholdet, men måske mere oplevelsen af at drikke en kop kaffe.

Det skriver Frontiers Science News ifølge Videnskab.dk.

I studiet, der netop er udgivet i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience, blev 47 forsøgspersoner, som drak minimum én kop kaffe om dagen, først interviewet og derefter gennemgik de to funktionelle MR-skanninger: Én før og én 30 minutter efter at have indtaget enten koffein eller en standardiseret kop kaffe.

Læs også på Videnskab.dk: Hvornår på dagen skal vi drikke kaffe for at få den bedste effekt?

Annonce:

På baggrund af kaffes kendte neurokemiske effekter forventede forskerne fra University of Minho i Portugal, at de, der havde drukket kaffe, havde højere grad af integration af netværk i hjernen knyttet til den præfrontale cortex. Den er en del af hjernen, som blandt andet beskæftiger sig med ‘mental oprydning’ og selvrefleksion.

Men de fandt ingen forskel i hjernen på dem, der havde drukket kaffe, og dem, der havde indtaget koffein.

Til gengæld kunne forskerne se, at de forsøgspersoner, som havde drukket kaffe, faktisk havde en stærkere forbindelse mellem de dele af hjernen, som er involveret i arbejdshukommelsen, kognitiv kontrol og målorienteret adfærd – sammenlignet med dem, der bare havde indtaget koffein.

Med andre ord: det er ikke nødvendigvis koffeinen i din morgenkaffe, som gør dig klar til dagens arbejdsopgaver – noget peger på, at faktorer som duften og smagen af kaffe eller den psykologiske forventning knyttet til drikken er det vigtigste.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Nallerne væk! Kan en uge uden sociale medier fjerne afhængigheden?

Er sødemidlet aspartam i light-sodavand skadeligt?

Frugt og grøntsager er ikke sundt for alle