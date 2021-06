Du får også sange på hjernen i søvne

Et nyt studie viser, at hjernen tilsyneladende fortsætter med at bearbejde musik, efter du er faldet i søvn.

At få en sang på hjernen, som man bare ikke kan slippe af med, er åbenbart ikke begrænset til de vågne timer. Det kan også ske for os, selv når vi sover, lyder det i et nyt studie.

Det kan ifølge studiet negativt påvirke, både hvor hurtigt vi falder i søvn, og hvor tungt vi sover.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

'Vores hjerner fortsætter med at bearbejde musik, selv når ingen spiller, tilsyneladende også mens vi sover,' fortæller hjerneforsker Michael Scullin til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I studiet adspurgte forskerne 199 mennesker om deres musikvaner, og lavede undersøgelser på 50 frivillige, der lod sig selv måle, mens de sov.

De deltagere, som lyttede mest til musik i løbet af dagen, meddelte også, at de oftere fik sange på hjernen, når de skulle sove.

Hos de frivillige i søvneksperimentet blev der før sengetid afspillet sange som ‘Shake It Off’ af Taylor Swift, ‘Call Me Maybe’ af Carly Rae Jepsen og ‘Don't Stop Believin'’ af Journey.

Mens deltagerne sov, overvågede forskerne dem – blandt andet ved at skanne deres hjerner.

Deltagerne, der meddelte, at de havde haft sange på hjernen, var i gennemsnit længere tid om at falde i søvn, tilbragte længere tid i de lette søvnstadier, og vågnede oftere i løbet af natten.

Interessant nok var det sangene uden forsangere, som var værst for søvnkvaliteten.

'Enhver ved, at det føles godt at lytte til musik. Teenagere og unge voksne lytter rutinemæssigt til musik nær sengetid. Men nogle gange kan man få for meget af det gode,' siger Michael Scullin til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Han anbefaler, at man gør noget andet end at lytte til musik, inden man skal sove.

'Jo mere du lytter til musik, des større er risikoen for, at du får en sang på hjernen, som ikke forsvinder ved sengetid. Når det sker, kan det meget vel gå ud over din søvn.'

Studiet blev udgivet i tidsskriftet Psychological Science.

