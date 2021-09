Dyrenes klovne: Se årets sjoveste fotografier fra dyreriget

Over 7.000 fotografier har Comedy Wildlife Awards modtaget i år. Allesammen af dyr, der opfører eller udtrykker sig nærmest uhyggeligt menneskeligt.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere af de morsomme indslag.

Det er da også det, som er det unikke ved lige præcis denne konkurrence. For her handler det om at hylde dyrene med udgangspunkt i humor, med henblik på at skabe opmærksomhed omkring vores natur.

Dommerne har kogt de mere end 7.000 indsendte fotografier ned til 42 finalister, herunder også to sidekategorier: Video og portfolio.

Se nogle af de sjoveste billeder herover - og stem selv på dit yndlingsbillede på Comedy Wildlife Phptographys hjemmeside.

