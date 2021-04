Edderkop opkaldt efter fisk – kan du gætte hvilken?

Edderkopper, og især australske edderkopper, har et fælt ry.

Men det er svært at være forfærdet over Maratus nemo, det nyeste medlem i slægten af påfugleedderkopper, som netop er blevet beskrevet og navngivet i et nyt studie.

Det skriver Museums Victoria i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Den har et virkelig farvestrålende orange ansigt med hvide striber på, hvilket minder lidt om en klovnefisk, så jeg tænkte, at Nemo ville være et passende navn for den, fortæller Joseph Schubert, der er araknolog (edderkoppeforsker) ved Museums Victoria, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

M. nemo blev i første omgang opdaget af kvinden Sheryl Holliday, som var i færd med at lave frivillig forskning på en sump i Sydaustralien.

Da hun ikke genkendte arten, tog hun billeder af edderkoppen og lagde dem ud på Facebook for at få den identificeret.

Her så Joseph Schubert fra Museums Victoria billederne og bed mærke i, at edderkoppen, som tydeligvis var en påfugleedderkop, adskilte sig fra andre kendte arter af den slægt.

Påfugleedderkopperne, også kendt ved slægtsnavnet Maratus, skal ikke forveksles med fugleedderkopper, som er noget større og ikke helt så nuttede.

Karakteristisk for arterne i Maratus er, at hannerne er meget farverige og danser for at tiltrække mager.

I 2011 kendte man kun til 15 arter i Maratus, men det tal er i dag 92 (M. nemo medregnet), og forskerne fra Museums Victoria regner med at finde mange flere.

