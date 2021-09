Edderkopper-mor beskytter sine unger i dødsstunden

Forskere har fået et unikt indblik i fordums edderkopper i et særdeles velbevaret ravfossil

Forskere har for nylig fundet et ret enestående fossil i et stykke rav: For omkring 99 millioner år siden blev en hunedderkop fanget i harpiks, mens hun var i færd med at beskytte sine æg, der var på nippet til at klække.

Situationen står nu som frosset i tid, og opdagelsen er derfor det ældste eksempel på en edderkop, der udviser moderlig adfærd, fortæller forskerne bag et nyt studie, der er udgivet i tidsskriftet Proceedings of The Royal Society B.

Det skriver Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke i sig selv overraskende, at hunedderkopper dengang beskyttede deres unger, da man også ser det hos nutidens edderkopper. Alligevel er det et vigtigt fund, fordi man nu har et fysisk og håndgribeligt bevis på det, mener forskerne fra University of Kansas.

I ravstykket kan man se en edderkop på cirka en centimeters størrelse med en del af et edderkoppeægspind under sig. Man kan desuden se, at der er unger i ægspindet, og at de er lige på nippet til at klække.

Læs mere på Videnskab.dk: Forhistorisk edderkop i knivskarpt portræt

Ifølge en af forskerne bag studiet, Paul Selden, der er professor emeritus i geologi, er edderkoppens beskyttende holdning over ægget en indikation på, at der er tale om moderlig adfærd.

- Det er præcis den holdning og position, som hunedderkopper har, når de beskytter deres æg, så der er virkelig tale om, at man har fanget et øjebliksbillede af, hvordan hunedderkopper typisk opfører sig, i den her fossilering, siger Paul Selden til Live Science, ifølge Videnskab.dk

Forskerne identificerede edderkoppen ved at CT-scanne ravstykket og derved skabe en 3D-model, der gav dem mulighed for at nærstudere selv de mindste træk ved edderkoppen.

Ved at undersøge edderkoppens øjne, ansigtstræk, følehår og ben kunne de fastsætte, at der var tale om en edderkop af Lagonomegopidae-familien, der i dag er uddød, men som levede for mellem 65 millioner og 165 millioner år siden.

Når man snakker om moderlig adfærd hos dyr, indebærer det, at forældrene styrker deres ungers overlevelsesmuligheder, og desuden også, at det ofte vil koste deres liv og fremtidige mulighed for at reproducere sig selv, forklarer forskerne i studiet, ifølge Videnskab.dk.

