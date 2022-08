Efter nyt fund: Loch Ness-uhyret er 'plausibelt'

Et fossilfund peger på, at den forhistoriske svaneøgle, som nogle mener, at Loch Ness-uhyret er, godt kan leve i ferskvand

Eksistensen af Loch Ness-uhyret er 'plausibel', lyder det nu fra britiske forskere.

Det skriver nyhedsmediet The Independent på baggrund af et nyt studie, ifølge Videnskab.dk.

Det skotske søuhyre var måske en forhistorisk svaneøgle, spekulerer forskerne fra University of Bath ifølge nyhedssitet.

Spekulationerne kommer, efter at de har fundet fossiler af det forhistoriske krybdyr plesiosaur i et 100 millioner år gammelt flodsystem i Sahara Ørkenen i Marokko.

Fundet indikerer, at de store svaneøgler, der levede i Kridttiden på samme tid som dinosaurerne, kan have opholdt sig i ferskvand, mener forskerne. Hidtil har man troet, at plesionsaurerne kun kunne leve i saltvand.

Det betyder, at Loch Ness-uhyret, som ifølge myten levede i en skotsk ferskvandssø, i princippet kan have været en plesiosaur, spekulerer forskerne ifølge The Independent.

De nyfundne fossiler er knogler og tænder fra en 3 meter lang voksen plesiosaurer og knogler fra en 1,5 meter lang unge.

De store forhistoriske krybdyr har måske levet og fundet mad i flodens ferskvand i selskab med frøer, krokodiller, skildpadder, fisk og den store dinosaur Spinosaurus, lyder det fra en af forskerne bag fundet.

- Det, der forbløffer mig, er, at den forhistoriske marokkanske flod husede så mange rovdyr, som levede side om side med hinanden. Det var ikke et sted at tage en svømmetur, siger David Martill fra University of Bath i Storbritannien til The Independent ifølge Videnskab.dk.

Det nye fossilfund er beskrevet i en videnskabelige artikel i det videnskabelige tidsskrift Cretaceous Research.

