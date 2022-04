Efter tre års pause: Nu fyrer forskerne op for verdens største partikelaccelerator igen

Efter tekniske opgraderinger er partikelacceleratoren Large Hadron Collider igen klar til at give sig i kast med universets største mysterier

Efter tre års pause er Large Hadron Collider (LHC) ved at være klar til dets tredje og mest kraftfulde forløb.

Hvis alt går som planlagt, vil CERN's største partikelaccelerator – som har en omkreds på 27 kilometer – være klar til at påbegynde eksperimenter i juni.

Det skriver Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Siden 2008 har LHC smadret atomer sammen for at finde nye partikler, som for eksempel Higgs-partiklen, der er en elementarpartikel og den sidste brik i Standardmodellen, der beskriver fundamentale kræfter og partikler i universet.

I den tredje omgang vil partikelacceleratoren fokusere på at udforske partiklernes egenskaber i Standardmodellen, inklusiv Higgs-partiklen, og derudover at søge efter tegn på mørkt stof.

Læs mere på Videnskab.dk: Acceleratorer løser universets store gåder - og redder kræftpatienter

Derudover vil man forsøge at finde svar på et spørgsmål, forskere har jagtet svar på i flere årtier: Hvorfor er alle neutrinoer, der er blevet fundet, ‘venstrehåndede’.

De fleste partikler findes nemlig i en højre- og en venstrehåndet udgave, en form for tvillinger, der har den samme masse, men med modsatte elektriske ladninger.

Derfor burde højrehåndede neutrinoer også findes, men der er ingen, som har fundet nogen endnu.

Derudover vil man også introducere to ny eksperimenter: Scattering and Neutrino Detecter (SND) og Foward Search Experiment (FASER)

- Disse to eksperimenter forsøger at løse nogle af de største mysterier i fysik, mørkt stofs natur, oprindelse af neutrinomassen og ubalance mellem stof og antistof i vores univers, siger CERN-fysiker Stephane Fartoukh til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk:

CERN præsenterer plan for ny giga-partikelaccelerator: Bliver 4 gange større end LHC

Kan man blive afhængig af brus, og er det sundhedsskadeligt?

Hvad er forårstræthed?