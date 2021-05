Einstein-brev fundet: Forudså dyrs ‘superkræfter’

Fugle kan ’se’ Jordens magnetfelt, nogle dyr er fluorescerende, og flagermus bruger ekkoer, når de jager.

Dyreriget gemmer på utrolige evner, som forskere først er begyndt at opdage over de seneste årtier.

I et nyopdaget brev skrevet af selveste Albert Einstein, viser det sig, at den verdensberømte fysiker forudsagde eksistensen af dyrs ’superkræfter’ for mere end 70 år siden. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Einstein svarede i brevet på en henvendelse fra ingeniøren Glyn Davys. Det oprindelige brev fra Davys, der stammer fra 1949, eksisterer ikke længere, men ud fra Einsteins svar, tyder alt på, at Davys spurgte ind til, hvordan dyr kan gøre os klogere på den fysiske verden.

'Det er meget muligt, at forskning i fugletræk og brevduer en dag kan føre til en bedre forståelse af en fysisk proces, som vi endnu ikke kender til,' skrev Einstein blandt andet i brevet.

Einsteins forudsigelse har vist sig at holde stik, da forskning sidenhen har afsløret, at fugle kan fornemme Jordens magnetfelt gennem receptorer i deres øjne, hvilket hjælper dem med at flyve tusindvis af kilometer uden at komme på vildspor.

'Det er fantastisk, at Einstein var i stand til at udtænke denne teori, årtier før empiriske beviser afslørede, at dyr kan ’føle’ magnetfelter og bruge denne information til at navigere,. skriver forskere fra The Hebrew University of Jerusalem i Israel, hvor brevet for nyligt blev doneret til, i studiet ifølge Videnskab.dk.

I 1949 havde det i ni år været kendt, at flagermus bruger ekkolokation til at jage, men ellers havde man endnu ikke lært mange af dyrs ’superevner’ endnu.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Journal of Comparative Physiology A.

