Eksperiment: Hunde forbavses, når bolde trodser tyngdeloven

Måske kan din hund gi’ pote, stå på bagbenene eller endda rulle rundt, når du beder den om det.

Men vidste du, at din hund nok også har styr på Newtons love om fysik?

Et nyt studie hævder i hvert fald, at hunde bemærker og begynder at stirre længere, hvis 3D-animerede bolde på en computerskærm trodser fysikkens love ved for eksempel at begynde at trille uden nogen grund.

Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Det er ganske vist ikke, fordi hunde er klar over, hvad Newtons tre love går ud på, men i studiet lyder det altså, at hunde vil reagere, når der sker det, som forskerne kalder et ‘brud på forventninger’ - på samme måde som vi mennesker.

Studiet bygger på forsøg med 14 voksne hunde, der blev placeret foran en skærm, mens en enhed sporede, hvor hundenes øjne rettede sig hen.

Her blev der afspillet to simple videoer af 3D-animerede bolde, der bevægede sig rundt på skærmen, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

I den ene af videoerne triller en bold hen og rammer en anden bold, der ligger stille. Den første bold stopper med at bevæge sig, mens den anden begynder at rulle - altså en seance, der foregår inden for fysikkens rammer, og som Newtons tre love foreskriver.

I en anden video er scenariet det samme, men den første bold stopper dog, kort inden den rammer bold nummer to - og i strid med alt, vi ved om grundlæggende fysiske principper - begynder bold nummer to at rulle uden nogen grund.

Og det var her, forsøgshundenes begyndte at stirre længere på bolden, der ikke bevægede sig logisk, end tilfældet var med bolden, der bevægede sig logisk, lyder det i studiet.

Angiveligt skulle hundene også have reageret ved at få udvidede pupiller.

Ifølge Christoph Völter, forsker i komparativ udviklingspsykologi ved University of Veterinary Medicine, Vienna og medforfatter på studiet, tyder det på, at hunde er overraskede over, at bolden ikke bevæger sig på den måde, som de havde forventet det.

- Man har forventninger til miljøet, miljøets regelmæssighed i forhold til fysik, men så sker der noget, der ikke passer, og nu er man opmærksom, forklarer han til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet sammenligner det med den måde, små babyer lærer om miljøet omkring dem og opdager, hvis deres forventninger til miljøet overtrædes.

Det er endnu dog endnu uklart, hvordan hunde bruger denne form for information, men det skal fremtidige studier være med til at afklare, fortæller Christoph Völter.

