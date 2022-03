Ekspert: Disse missiler bruger russerne i Ukraine

Siden torsdag nat er Ukraine blevet ramt af bølger af russiske missilangreb, målrettet en række byer, lufthavne og militære kommandocentre.

Det er endnu ikke sikkert, hvilke typer missiler russerne benytter sig af, fortæller Karsten Marrup, major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet, men han kommer her med tre bud på missiler, som russerne kan have brugt.

Det skriver Videnskab.dk.

Et af hans bud er Zircon-missilet, et hypersonisk missil, der kan flyve over ‘mach fem’, hvilket vil sige, at det kan opnå en hastighed hurtigere end fem gange lydens hastighed - svarende til i omegnen af minimum 1.700 meter i sekundet.

Der findes fortsat kun få billeder af Zircon-missilet. (Foto: Next Big Future)

Det er kendt, at russerne er i besiddelse af missilerne, efter de testaffyrede missilet fra fregatter og ubåde tilbage i december.

- Sprængladningen er på omkring 300–400 kilo sprængstof, kan affyres fra skibe, luften eller ubåde og har en rækkevidde på op mod 1.000 kilometer, fortæller Karsten Marrup til Videnskab.dk.

- Det er svært at sig helt nøjagtigt hvor præcist [missilet er, red.], men vi taler forventeligt om meter.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan blev raketterne opfundet

En anden kandidat er Iskander-missilet, et kortrækkende ballistisk missil med en rækkevidde på omkring 500 kilometer og en sprængladning på op til 700 kilogram med samme navigeringssystem som Zircon.

Iskander-missil vist frem under Sejrsparaden i Moskva 2015. (Foto: Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0)

- Det er et kvasi-ballistisk missil, hvilket betyder, at det i modsætning til de fleste andre missiler ikke kun flyver i en ballistisk bue, men kan manøvrere væk fra dens bane.

Et ballistisk missil flyver lidt som når man kaster en tennisbold, siger Karsten Marrup til Videnskab.dk.

- Hvis du kaster en tennisbold op i luften, kan du relativt nemt forudsige dens bane og gribe den igen - og et missil, der flyver sådan, er nemmere at skyde ned. Derfor er Iskander lavet til at manøvrere i luften, væk fra dens ballistiske bane, hvilket gør den sværere at beskytte sig imod.

Læs mere på Videnskab.dk: Tomahawk-missiler flyver forrest mod Gaddafi

Den sidste, og ifølge Karsten Marrup mest sandsynlige mulighed, er Kalibr-missilet, der er den russiske udgave af det amerikanske Tomahawk-missil.

Kalibr-missilet er en lang cylinder, rund foran, vinger, sprænghoved på omkring 400-500 kg sprængstof og en rækkevidde på 1.000–1.400 km, fortæller Karsten Marrup. (Foto: Allocer / CC BY-SA 3.0)

- Det er en kapacitet, russerne besidder et forholdsvis stort antal af. Russerne har haft missilet siden 90erne, og vi ved blandt andet, at de har brugt dem i Syrien-konflikten, siger Karsten Marrup.

Han peger på, at ud fra optagelserne fra Ukraine, vil han bedømme, at der højst sandsynligt er tale om Kalibr.

- Missilernes udseende på optagelserne ligner meget Kalibr-missilet. De er lange, tynde cigarer, og på optagelserne kan man høre en jetturbine, som man kender dem fra denne type af missil, uddyber Karsten Marrup til Videnskab.dk.

Kalibr er Karsten Marrups bedste bud, men han understreger, at det stadig er for tidligt at konkludere noget.

- Men når man begynder oprydningsarbejdet, vil man højst sandsynligt finde vraggods fra de her missiler, og så vil man kunne komme tættere på en konklusion, afslutter Karsten Marrup.

