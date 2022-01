Ekstremt sjældent fund: Opdager måne udenfor Solsystemet

Den fjerne måne vurderes til at være 2,6 gange større end Jorden – og er lidt af et mysterium

Solsystemet har otte officielle planeter og mindst 180 måner. Vi har indtil videre opdaget 5.000 planeter udenfor vores solsystem, så prøv bare at forestil dig, hvor mange måner der må være i resten af universet.

Faktum er dog, at vi indtil for nylig kun havde opdaget en enkelt måne udenfor vores eget solsystem - de såkaldte exomåner. Men nu er det antal med al sandsynlighed øget til to, da astronomer har opdaget en mulig exomåne, der har fået det mundrette navn Kepler-1708 b-i.

Den nyopdagede exomåne kredser om en exoplanet, der kredser om en sol, der er cirka 5.500 lysår væk.

Forskerne vurderer, at vi har at gøre med en temmelig stor exomåne. Faktisk ser den ud til at være omkring 2,6 gange større end Jorden. Den er desuden formentlig gasformig og kan sammenlignes lidt med en mindre version af Neptun.

Astronomerne gjorde opdagelsen ved hjælp af data fra rumteleskopet Kepler Space Telescope, hvis mission var at finde exoplaneter. Det er meget besværligt, fordi de udleder så lidt lys, at astronomerne ikke kan opdage dem ved at se direkte på dem.

I stedet retter de teleskopet direkte mod exoplaneternes stjerner. Når astronomerne registrerer små dyk i lysstyrken fra stjernerne, kan de udlede, at noget må have bevæget sig foran stjernen, skriver Videnskab.dk.

Når man kan se to himmellegemer, der passerer hinanden på den måde, kalder man det for en astronomisk passage, og det er altså blandt andet sådan, at man opdager exoplaneter i kredsløb.

Når man hører, hvor besværligt det egentlig er at finde exoplaneter, giver det måske mening, at man indtil videre kun har fundet de to exomåner.

Exomånerne blev opdaget, ved at forskerne gennemgik data fra Kepler for omkring 70 exoplanter, og ved et af tilfældene var der ifølge forskerne bag studiet et ‘stædigt signal’, der altså angiveligt kan være bevis på, at exoplaneten havde en exomåne - Kepler-1708 b-i.

Nogle astronomer mener dog, at vi stadig mangler en fuldstændig bekræftelse på, at det rent faktisk er en exomåne, og opdagelserne er heller ikke fuldstændigt bekræftede, men ifølge forskerne bag studiet er der kun 1 procent chance for, at der ikke er tale om en exomåne, skriver Videnskab.dk.

Opdagelsen har imidlertid kun skabt flere spørgsmål. Vi ved for eksempel ikke, hvordan et system med en gasplanet og en gasformig exomåne overhovedet kan eksistere. Det er nemlig ikke noget, som finder sted i vores eget solsystem.

