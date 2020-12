Ekstremt velbevaret hvalp er 57.000 år gammel

I 2016 fandt guldgravere en død ulve-hvalp i en mine i Canada og gik ud fra, at den meget velbevarede hvalp højst var omkring 100 år gammel. Men det var rundt regnet skudt 57.000 år forbi, skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere fotos af ulven.

Fejltagelsen er dog ikke svær at forstå, når man ser den nærmest intakte ulv.

- Hun er den mest velbevarede ulv, der nogensinde er fundet fra istiden, siger studiets hovedforfatter, Julie Meachen, lektor ved Des Moines University i Iowa, USA, til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

- Alt hendes væv er der stadig, hendes hår, hendes hud, selv hendes lille næse. Hun er bare komplet. Og det er virkelig sjældent.

Derudover findes også indvolde og kønsorganer på den lille hunulv, der kun nåede at leve i omkring seks uger. Forskerne regner med, den blev fanget alene i en grotte, der styrtede sammen om den. Det lufttætte, nedkølede rum var med til at bevare dyret.

Igennem isotop-, DNA-, og røntgenanalyser kunne forskerne fortælle meget om is-ulvens liv. Hvalpens maveindhold overraskede forskerne.

- At se ind i indvoldene på hvalpen gav mig gåsehud. Jeg havde aldrig set indvolde, der var 57.000 år gamle før, fortæller Meachen til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Man havde regnet med, at fortidsulvens kost primært ville bestå af kød fra giganter såsom mammutter, men forskerne fandt laks i hvalpens mave.

Og da moren formodentlig har delt mad med sit afkom, kan det sige noget om, hvad ulve i det hele taget spiste.

Ved at kortlægge hvalpens genom mener forskerne at kunne forbinde hvalpen til ulve i Eurasien og Nordamerika. Det viser, at ulve blandede sig med hinanden på tværs af Behring-landbroen, der forbandt Alaska og Rusland.

Selvom fundet af den ældgamle ulvehvalp er bemærkelsesværdigt, regner forskerne med, at den slags fund vil blive mere almindelige i fremtiden.

Når klimaforandringerne får permafrosten til at tø, begynder kadavere fra meget fjern fortid at dukke frem igen.

- Vi bliver altid begejstrede, når vi opdager fund som det her, siger Meachen til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

- Men det er en indikation på, at verden bliver varmere, og det er ikke godt for vores klima. Vores planet lider.

