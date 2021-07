Elitedykkere får mindre ilt til hjernen end sæler

Elite-fridykkere, som dykker på åbent hav uden hjælpemidler til vejrtrækning, har, når de er dybest, et iltniveau i hjernen, som er lavere end selv sælers, viser et nyt studie.

Det skriver University of St. Andrews i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

På grund af teknologiske begrænsninger var tidligere studier på området begrænsede til simulerede dykninger i laboratorier.

Men ved at tilpasse et smartwatch-lignende apparat, som gennem nærinfrarødt lys kan måle hjerterytme, blodvolumen og iltindholdet i hjernen, til at kunne modstå det høje tryk ved dybe dyk i åbent hav, kunne forskerne holde nøje øje med forandringerne i dykkernes kroppe.

Når dykkerne nåede en dybde på 107 meter, var der så lidt ilt i deres hjerner, at de burde besvime, og deres hjerterytme i vandet var så lav, at den var lig sælers og hvalers.

- Vi målte hjerterytmer helt ned til 11 slag i minuttet, fortæller studiets førsteforsker Chris McKnight i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Og iltniveauer i blodet, som normalt er 98 procent iltet, faldt til 25 procent, hvilket er langt ud over de 50 procent, hvor vi forventer, at mennesker mister bevidsthed, og det svarer til nogle af de laveste målinger, der er blevet lavet på toppen af Mount Everest.

Udover at være exceptionelle fysiske eksemplarer fortæller Chris McKnight, at fridykkerne også er ekstremt brugbare til at lære om kroppen.

- Deres fysiologiske reaktioner er så unikke, og forholdene, de udsættes for, er ikke nemme at genskabe, så de giver os en unik måde at forstå, hvordan kroppen reagerer på lav iltmætning i blodet og hjernen og hårdt pres på det kardiovaskulære (som har at gøre med hjertet og blodet, red.) system.

Opdagelsen kan potentielt forbedre, hvordan vi i fremtiden forbehandler patienter, som skal opereres.

Det kan gøre læger bedre til at beskytte hjernen og hjertet under hjertekirurgi og fremme behandling ved hjertetilfælde.

Studiet blev udgivet i tidsskriftet Philosophical Transactions of the Royal Society B.

