'Enestående' fund: Verdens ældste kendte runesten

I mere end et år har norske forskere holdt på en hemmelighed. Nu løfter de sløret for 'alle runeforskeres drøm'

Navnet på en kvinde og det, der måske bedst kan beskrives som fri leg og skrivetræning, kan være verdens ældste kendte runer.

De gådefulde tegn står på en runesten, der i efteråret 2021 blev fundet af norske arkæologer under en udgravning.

Stenen, der har fået navnet Svingerud-stenen efter sit findested, anslås at være mellem 1.800 og 2.000 år gammel.

Runestenen er i så fald et af de tidligste eksempler på et skandinavisk skriftsprog, skriver Kulturhistorisk Museum i Oslo, der snart skal udstille Svingerud-stenen, ifølge Videnskab.dk.

Svingerud-stenen er fundet i en grav, der indeholdt rester af både menneskeknogler og trækul, formodentlig fra et ligbål.

Menneskeknoglerne er ved hjælp af kulstof 14-metoden dateret til at stamme fra en periode mellem år 25 e.v.t. til 120 e.v.t.

Kulstof 14-metoden kan bruges til at aldersbestemme alt levende og kan altså ikke bruges på stenen. Men fordi stenen ligger sammen med de jordiske rester, er den sandsynligvis fra samme periode.

Det placerer stenen i det, vi kalder romersk jernalder. En periode, der begynder med år 1 og fortsætter hen imod år 375-400 e.v.t.

På dette tidspunkt er skandinavernes kontakt med Romerriget allerstørst. Der bliver handlet, og den romerske hær kommer vidt omkring, også i Norden.

Romerne har allerede et skriftsprog, og Svingerud-stenens runer styrker en teori, der lyder, at man i Norden bliver inspireret til også at få et skriftsprog.

I et år har Svingerud-stenen været holdt hemmelig, mens arkæologer og sprogforskere har undersøgt den.

Men Nationalmuseets runolog, Lisbeth Imer, har kendt til fundet, cirka lige så længe, som det har været holdt hemmeligt.

- Vi er ikke så mange, der har kompetencer inden for runer, så når de her fund bliver gjort, er vi nogle gange nødt til at dele det med hinanden, siger Lisbeth Imer til Videnskab.dk.

Fundet af runestenen er »en stor ting,« ifølge hende.

- Der er ikke mange runesten fra den periode. De ældste af dem findes i Norge, hvor de ligger som perler på en snor langs kyster og fjorde. Det er her, magtcentrene har været, og hvor man har haft adgang til en, der kunne skrive, forklarer Lisbeth Imer, der er seniorforsker ved Nationalmuseet.

Kristel Zilmer, runolog og professor i skriftkultur og ikonografi ved Universitetet i Oslo, har det seneste år arbejdet med at tyde runerne på Svingerud-stenen. En opgave, hun over for Kulturhistorisk Museum i Oslo har kaldt »en enestående oplevelse og alle runeforskeres drøm.«

Blandt utydelige ridser, gittermønstre og finurlige figurer står otte runer tydeligt frem på runestenen.

Runealfabetet begynder med runerækken f-u-þ-a-r-k, som senere kom til at give alfabetet navnet 'futhark'. Prøv selv, om du kan tyde nogle af runerne på billedet af Svingerud-stenen. (Foto/illustration: George Alexis Pantos / Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)

Omskrevet til nutidige bogstaver, står der ‘idiberug’.

Teksten handler muligvis om en kvinde ved navn Idibera. Måske står der: ‘For Idibera’, forklarer Kristel Zilmer. Om det er navnet på personen i graven, kan vi kun gisne om.

- Det er ikke alle indridsningerne, som giver mening sprogligt. Vi kan få det indtryk, at nogen har efterlignet, udforsket og leget med skrift. Måske var det en, som var i gang med at lære at tegne runer, siger Kristel Zilmer, der forsker i skriftkultur og ikonografi ved Universitetet i Oslo, til museet, ifølge Videnskab.dk.

Hun fortsætter med at understrege, at man ikke er færdig med at undersøge stenen.

