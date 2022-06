Engelske bulldogs har fordoblet risiko for disse sygdomme

Lad være med at købe engelske bulldogs indtil avlerne forbedrer racens helbred, lyder opfordringen fra forskere

Det er ikke mere end halvanden måned siden, at et studie blev udgivet vedrørende racehundes forventede levetid.

Her lå engelske bulldogs næstsidst på listen med en forventet levetid på kun 7,39 år.

Men nu er vi på den igen. Britiske forskere står nemlig bag et nyt studie, der har undersøgt den folkekære og nuttede engelske bulldog, og resultatet er lige så forventeligt, som det er nedslående:

Engelske bulldogs er - genetisk set - en komplet tragedie.

Det skriver blandt andre BBC og Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet tog udgangspunkt i data fra VetCompass, et løbende research-projekt, der hører under The Royal Veterinary College i London.

VetCompass indsamler anonymiserede dyrlægejournaler, og disse har forskergruppen således fået adgang til. De sammenlignede herefter journalerne fra 2.600 tilfældigt udvalgte engelske bulldogs med journalerne fra 22.000 hunde, der ikke var bulldogs.

Læs mere på Videnskab.dk: Disse hunde lever længst - og kortest

De indskrænkede deres undersøgelse til en liste med lidt over 40 gængse sygdomme, skriver Videnskab.dk.

Resultatet lød, at engelske bulldogs dobbelt så ofte bliver syge med de undersøgte problemer som ikke-bulldogs. Lavere risiko for tandproblemer var faktisk en af de eneste gode nyheder til dem, der nærer kærlighed til hunden med de mange folder.

Hovedforfatteren bag det nye studie, Dan G. O’Neill, kommer med en klar opfordring til BBC: Selvom hunden uden tvivl er »cute«, så skal vi som forbrugere kræve, at racen bliver avlet hen mod et sundere udgangspunkt.

'Indtil da bør mulige ejere stoppe op og tænke sig om, før de køber en hund med en flad snude,' slår Dan G. O’Neill fast i en udtalelse til BBC ifølge Vidennskab.dk.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Canine Medicine and Genetics.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hunde afstresser tilsyneladende børn mere end meditation



Mysteriet om den sorte døds oprindelse er løst, hævder nyt studie



Effekten af psykoterapi kan være overvurderet