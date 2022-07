Enorm: 4 milliarder år gammel jordskorpe fundet under Australien

Australske forskere har fundet ud af, hvad der gemmer sig flere kilometer under Jordens overflade i den vestlige del af landet.

Og så har de ikke gravet så meget som et eneste spadestik.

I stedet har de benyttet sig af en særlig laserteknologi, hvor de har kunnet undersøge mineraler fundet i sandkorn. Ud fra det har de kunnet bestemme, hvad der gemmer sig dybt under over i den australske delstat, Western Australia.

Og det, de har fundet, er ikke ingenting. Jordskorpestykket er nemlig på størrelse med Irland. Et fund, der kan hjælpe til at forstå, hvordan vores planet gik fra at være ubeboelig til at kunne understøtte liv.

Det skriver Curtin University i Perth, Australien i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Ifølge pressemeddelelsen har jordskorpen overlevet adskillige begivenheder med bjergdannelse mellem Australien, Indien og Antarktis, og det lader til, at den stadig eksisterer flere kilometer under det sydvestlige hjørne af Australien.

Og fundet taler sammen med det eksisterende data.

- Det lader til, at mange regioner rundt omkring på Jorden har oplevet en lignende timing med tidlig skorpeformation og bevarelse, siger geolog Maximilian Dröllner i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

- Det tyder på, at der er sket en signifikant ændring i evolutionen af Jorden for omkring fire milliarder år siden. Da meteoritbombardementet aftog, stabiliserede skorpen sig, og livet på Jorden kunne begynde at blive etableret.

Studiet bag opdagelsen er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Terra Nova.

