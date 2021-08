Enorme skovbrande i Sibirien er større end alle verdens skovbrande tilsammen

Mens det meste af Europas opmærksomhed er rettet mod skovbrandene i Grækenland og Tyrkiet, raser der skovbrande i det russiske Sibirien, som er større end resten af verdens skovbrande tilsammen.

Nu er røgen fra de rekordstore skovbrande nået helt til Nordpolen, over 4.800 kilometer væk, hvilket er første gang, det nogensinde er observeret, ifølge NASA.

Den russiske taiga—det skovdækkede landskab, der ligger som et grønt bælte over verdens nordlige breddegrader—brænder hver sommer, men de seneste år er brandene taget til i intensitet.

Sibirien rammes hver sommer af skovbrande, men de er blevet større med årene. (Foto: Greenpeace Russia)

Sidste år meldte de russiske myndigheder ud, at sæsonens skovbrande samlet set havde udledt 410 millioner ton CO2 i atmosfæren. I år er det tal på 460 millioner ton, og sæsonen er ikke ovre endnu.

Det vurderes, at skovbrandene indtil videre har opslugt omkring 161.300 kvadratkilometer land, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

I mandags fortalte det russiske vejrinstitut Rosgidromet, at situationen fortsat forværres, og at 34.000 kvadratkilometer skov stadig brænder, et område, der er større end Jylland (29.777 kvadratkilometer).

I juli fortalte russiske nyhedsmedier, at indbyggerne i byen Yakutsk, hovedstaden i Yakutia-regionen, hvor brandene er særligt slemme, indåndede røg fra over 300 individuelle skovbrande.

Myndighederne havde dog ikke andet valg end at lade halvdelen af dem brænde, da det blev vurderet at være for farligt at forsøge at slukke dem, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge russiske miljøaktivister gør lovgivningen i landet det lovligt ikke at bekæmpe skovbrande, hvis omkostningerne ved at gribe ind forventes at overstige omkostningerne fra den skade, brandene forårsager; eller hvis brandene ikke rammer beboede områder.

De forventer også, at brandene vil tage til, i takt med at klimaforandringerne fortsætter.

