Er din kat psykopat? Prøv testen

Hvæs, hyl eller et højt miav og lidt hidsig udstrækning.

Hvad er det egentligt, der går igennem din kats hoved, når den ligger og slænger sig på stuegulvet eller i vindueskarmen og ud af det blå bryder ud i høje lyde?

Engelske forskere har på baggrund af svar fra 549 katteejere udviklet en model, der forsøger at komme nærmere, hvad katte tænker - og om de måske har psykopatiske træk.

Det skriver mediet Vice ifølge Videnskab.dk.

Du har også selv mulighed for at undersøge, hvor højt din egen kat scorer på psykopat-skalaen. Forskerne har nemlig udgivet spørgeskemaet bag studiet.

Tjek selv her (Bemærk, at testen er på engelsk og bør printes ud).

Spørgeskemaet er en videreudvikling af de modeller, der bliver brugt til at kigge efter psykopatiske træk hos mennesker, hvor niveauet af modighed, ondskab og hæmningsløshed måles. Forskerne fandt nemlig, at også de tre faktorer gør sig gældende hos katte, der har psykopatiske træk.

Hertil fandt de også, at der er to yderligere tegn, der ofte er at finde hos katte med psykopatiske træk - nemlig niveauet af 'menneske-uvenskab' og 'kæledyr-uvenskab', skriver Vice ifølge Videnskab.dk.

De fem parametre udgør tilsammen en helt ny metode til at måle psykopati hos katte.

I spørgeskemaet skulle katteejere blandt andet svare på, om deres kat laver høje lyde som at miave eller hyle uden nogen tydelig grund, eller om katten viser tegn på skyld, efter den har opført sig skidt.

Andre spørgsmål går på, om katten dominerer andre katte i kvarteret ved at jage eller indlede slåskampe med dem, eller om den fjerner andre katte fra deres favorit-steder (for eksempel sengen eller sofaen).

- Vores katte og forskellighederne i deres personligheder inspirerede os til at begynde på den her forskning. Personligt er jeg også interesseret i, hvordan katteejers opfattelse af psykopati hos deres katte kan påvirke forholdet mellem kat og ejer, fortæller en af forskerne bag, Rebecca Evans, ph,d.- studerende ved det psykologiske institut på University of Liverpool, til Vice ifølge Videnskab.dk.

Målet med forskningen er ifølge teamet bag at give en bedre forståelse af katte og i sidste ende forhindre, at for mange katte efterlades ellers sendes på internater. Viden om dyrenes adfærd gør det således nemmere for ejere at vide, hvilke behov, der passer bedst til deres katte.

- En kat, der har en høj score på dristighed-skalaen, vil måske have gavn af store katte-træer og steder højt oppe, hvor de kan kradse, siger Rebecca Evans til den britiske avis Metro ifølge Videnskab.dk.

