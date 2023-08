Er disse metalkugler bevis på liv i rummet?

8. januar 2014 bankede en meteor gennem Jordens atmosfære og endte i Stillehavet.

Den amerikanske astronom Avi Loeb fandt for nylig resterne fra meteoren på havets bund i form af bittesmå sfæriske metalklumper.

Han mener, at meteoren kan stamme fra teknologi fra en fremmed civilisation. Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere fotos af kuglerne.

Data fra de amerikanske myndigheder viser, at meteoren havde en usædvanlig fart på cirka 45 kilometer i sekundet, da den kolliderede med Jorden.

Lagt sammen med meteorens retning indikerer det, at den ikke har været i kredsløb om Solen, så den må være kommet fra et andet solsystem, mener Avi Loeb.

Mange astronomer mener dog, at Avi Loebs teori er forhastet og problematisk.

Avi Loeb er tidligere kommet med kontroversielle teorier om liv i rummet. Blandt andet i forbindelse med det omdiskuterede mystiske objekt i rummet ‘Oumuamua’, som ifølge Avi Loeb kan være et ‘kunstigt, ikke-menneskeskabt objekt’.

21. juni 2023 lykkedes det Avi Loeb og hans ekspedition at finde rester fra meteoren i Stillehavet.

Det gjorde de ved at bygge en slags slæde med magneter, kameraer og lys, der blev trukket hen over havbunden.

Resultatet blev et fund af 50 små kugler, primært bestående af metal og mindre end en millimeter i diameter.

Andre forskere erklærer, at meteorens fart kan være overestimeret.

- Hvis farten var overestimeret, kan objektet godt kategoriseres som noget, der kommer fra vores eget solsystem, siger Peter Brown, der er meteorfysiker på Western University i USA, til The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Avi Loeb påpeger, at det er det amerikanske militær, der står bag målingerne af meteoren.

- De er ansvarlige for den nationale sikkerhed. Jeg tror, at de ved, hvad de laver, siger Avi Loeb til The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Steve Dresch, der er astrofysiker på Arizona State University i USA, er mere direkte i sin kritik. Han mener ikke, at der er nok beviser for Avi Loebs teori.

- Jeg vil gerne være sikker på, at offentligheden ikke tror, at forskere bare finder på ting, understreger Steve Desch over for The New York Times, skriver Videnskab.dk.

Senere i år vil Avi Loeb og hans ekspedition vende tilbage til området for at lede efter endnu større rester fra meteoren.

