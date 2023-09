Er NASA på vej med Concordens afløser?

NASA har planer om at udvikle et supersonisk passagerfly, der skal fragte rejsende over Atlanten på langt under den halve tid i forhold til i dag

I årene fra 1976 til 2003 var det muligt at krydse Atlanterhavet med det supersoniske passagerfly Concorde, der kunne nå en overlydsfart på Mach 2,04 (måleenhed i forhold til lydens hastighed).



Det betød, at Concorde-flyet ved sin højeste hastighed på 2179 km/t kunne bringe passagerer fra New York til London på 2 timer 52 minutter og 59 sekunder.



På grund af blandt andet et flystyrt og en høj lydforurening blev Concorden pensioneret i 2003.

Læs også: Ny undersøgelse: Simpel træningsmetode er langt mere effektiv

Annonce:

I dag tager det godt otte timer at krydse Atlanterhavet med en fart på under Mach 1 og godt 965 km/t.



Det vil det amerikanske rumagentur NASA lave om på. De har planer om at genindføre en ny type af supersoniske passagerfly i luftrummet, skriver de i en pressemeddelelse.



Ikke bare skal det flyve hurtigere end Concorden – det vil også kunne dæmpe det soniske boom, som opstår, når fly overskrider lydens hastighed, hvilket kan være stor gene for mennesker på Jorden.

Helt præcist har NASA udarbejdet to tolvmåneders kontrakter med Boeing og Northrop Grumman Aeronautics Systems, der teamer op med andre ekspertvirksomheder på området.



De skal hver især komme med et design til et supersonisk passagerfly, der bygger videre på NASA’s X-59-fly, som kan dæmpe sonisk boom til et sonisk bump.

På et almindeligt supersonisk fly samler chokbølger fra næsen, vingerne, cockpittet og andre dele sig fra spidsen ned til halen, når flyet overskrider lydens hastighed.



Når chokbølgerne passerer hen over jorden, stiger lufttrykket kraftigt, falder og stiger derefter hurtigt igen, hvilket skaber det soniske boom på op til 110 decibel.

Det legendariske Concorde-fly. Arkivfoto: Holger Bundgaard

Annonce:

er næsen strakt ud og formen på flyet slankere, hvilket bryder stødbølgen i en serie af svagere stødbølger, som kraftigt dæmper det soniske boom.

X-59 anslås at kunne nå en hastighed på op til Mach 1,4. I slutningen af 2023 foretages den første testflyvning.



Flyene fra de to udviklerhold skal dog kunne nå en hastighed på mellem Mach 2 og Mach 4. Det svarer til mellem 2470 km/t og 4900 km/t. Til sammenligning kan et F/A-18 jagerfly nå en tophastighed på Mach 1,8.



Det betyder, at en tur fra New York til London kommer til at tage godt halvanden time tværs over Atlanten i hurtigste scenarie.

Læs også: Tæt på at uddø: For en million år siden var der måske kun 1300 individer tilbage på Jorden

Teknologien og lovgivningen skal dog på plads, før det nye fly kan komme på vingerne, da det i flere lande er fobudt at flyve supersonisk.



Endelig bliver der formentlig tale om flyvninger for de få, da billetprisen må forventes at stige betragteligt i forhold til niveauet i dag.

Fyldt 40? Spis dig til en sixpack