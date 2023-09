Exceptionelt fund: Romerske sværd lå i klippesprække

'At finde et enkelt sværd er sjældent – så fire? Det er som en drøm,' skriver forskere

Et hold af arkæologer havde ingen ideé om, hvad der ventede dem, da de for nylig undersøgte en hule i Ein Gedi Nationalpark i det nordlige Israel.

I hulen opdagede de fire enormt velbevarede romerske sværd, der sandsynligvis er blevet skjult under det jødiske Bar Kokhba-oprør mod Romerriget for 1900 år siden.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Egentlig var holdet af arkæologer på jagt efter ældgamle inskriptioner, som kunne gemme sig nær en særlig type drypsten i hulen.

I stedet fandt de fire romerske sværd med skarpe stålblade og fæster af træ og læder, der lå gemt dybt inde i en klippesprække.

- At finde et enkelt sværd er sjældent – så fire? Det er som en drøm, skriver forskerne i en pressemeddelelse fra Israel Antiquities Authority (IAA).

Sværdenes blade er så skarpe, at de kunne bruges den dag i dag, påpeger Boaz Langford, forsker fra Hebrew University i Israel, i videoen øverst i artiklen. Foto: Israel Antiquities Authority (IAA)

Tre af sværdene lå beskyttet i deres skeder af træ og er målt til at være mellem 60 og 65 centimeter lange. De er nu blevet identificeret som romerske ‘spartasværd', der for 1.900 år siden typisk blev brugt af romerske soldater.

Stålbladet på det fjerde fund er kortere, og våbnet er anderledes. Det er målt til at være 45 centimeter langt og har en ring for enden af skaftet.

- Vi taler om et ekstremt sjældent fund, hvis lignende ikke er blevet opdaget i Israel, siger Eithan Klein, arkæolog ved Israel Antiquities Authority, i videoen fra Israel Antiquities Authority ovenfor.

Forskerne viser og fortæller om det sjældne fund i hulen, der er beliggende i Ein Gedi Nationalpark, Israel. (video: Israel Antiquities Authority)

De arkæologiske forskere peger på, at sværdene enten må have indgået som bytte eller er blevet stjålet fra slagmarken under Bar Kokhba-oprøret, der er kendt som den anden store jødisk-romerske krig, som foregik imellem år 132 og 135 efter vores tidsregning.

- Det er tydeligt, at oprørerne ikke ønskede at blive fanget af romerske autoriteter, der bar den slags våben, siger Eithan Klein i pressemeddelelsen og hentyder til skjulet af de fire romerske sværd.

Den videre forskning vil undersøge, hvem sværdene har tilhørt, samt hvor og hvornår de blev fremstillet – og ikke mindst af hvem.

