Fænomenalt: Rumteleskop fotograferer flot 'lilla' galakse

Et billede af en fjern spiralgalakse, fremstillet ved hjælp af data fra James Webb-teleskopet, kan give indsigt i, hvordan støv opfører sig i rummet.

Billedet er en sammensætning af tre sæt data ved forskellige infrarøde bølgelængder, sat sammen af Gabriel Brammer fra Københavns Universitet, der ellers ikke er en del af teleskopets hold, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Gabriel Brammer downloadede dataene og gav de forskellige bølgelængder farverne grøn, rød og blå, hvilket resulterede i ovenstående billede.

- Hvis vores øjne kunne se disse melleminfrarøde bølgelængder, ville nattehimlen minde om dette billede, hvilket ville være spektakulært, men måske også lidt skræmmende, siger Gabriel Brammer.

Læs mere på Videnskab.dk: James Webb fortsætter fantastisk fotosafari og deler 4 nye postkort fra rummet

Michael Merrifield fra University of Nottingham siger ifølge New Scientist, at dataene kan fortælle os om, hvordan støv bliver lavet og omfordelt i galakser.

Men et problem med billedet, tilføjer han, er, at det er for zoomet ind til at man kan drage konklusioner om, hvordan galakser som denne formes og udvikler sig.

Selve processen med at lave billedet var »overvældende enkel«, siger Gabriel Brammer, og viser dermed en mindre omtalt fordel ved James Webb i forhold til dens forgænger, Hubble, i det at der også er sket store fremskridt i behandlingen og distribueringen af dataene.

- Enhver, fra astronomer til ikke-eksperter, kan udforske data som denne, siger han til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

