Fanget på video: Blæksprutter slynger muslingeskaller og mudder efter hinanden

Forskere mener, at Sydney blæksprutten (Octopus tetricus) med fuldt overlæg kaster mudder, alger og skaller efter hinanden.

Forskerholdet har analyseret optagelser af de mudderkastende blæksprutter. Videomaterialet er optaget ud fra Jervis Bay, Australien, og har fået forskerholdet til at mene, at bløddyret kaster med ting efter sine artsfæller med vilje.

Det skriver New Scientist i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Blæksprutterne samler alt fra alger, mudder eller skaller under sig. Derefter bruger den sin siphon til at skyde det afsted som et missil.

Siphonen er ellers et rør, som blæksprutten med vandkraft kan bruge til at accelerere med. Men altså også til at bygge huler eller skyde på andre blæksprutter, ifølge New Scientist, skriver Videnskab.dk.

Se video hvor blæksprutter muligvis bruger skaller som våben.

Forskerholdet har udarbejdet grundige analyser af videomaterialet, som de har optaget siden 2015. Og én episode fik forskerne til at tænke i retning af, at blæksprutterne kaster ting efter hinanden.

En hunblæksprutte skød efter en hanblæksprutte, der forsøgte at parre sig med hende. Ti gange skød hun og ramte halvdelen af gangene.

- Det var den sekvens, der overbeviste mig om, at blæksprutter kan have til hensigt at skyde efter andre blæksprutter, fortæller Godfrey-Smith til NewScientist, ifølge Videnskab.dk.

Det var oftest hunner, som kastede med ting. Årsagen, mener forskerne, skal findes i en uønsket tilnærmelse fra hannens side.

Derudover identificerede holdet af forskere to andre kategorier for blækspruttens motiv til at kaste med ting:

Smide madrester ud

Rydde op i sin hule

Blæksprutterne så ud til at vinkle deres kast med tentaklerne, hvilket også var en detalje, som fik forskerne til at antyde, at de kaster på hinanden.

Ét klip viser for eksempel, hvordan en blæksprutte med sin tentakel kaster en muslingeskal som en frisbee i stedet for at skyde den afsted gennem sin siphon.

Studiet er indtil videre udgivet som et såkaldt preprint, der kan findes på bioRxiv. Vær opmærksom på, at det betyder, at studiets resultater endnu ikke er fagfællebedømt, det vil sige blåstemplet af andre forskere, skriver Videnskab.dk.

