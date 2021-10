Fanget på video: Chimpanse onanerer med plastikflaske

Ifølge forskerne er det første gang, at det er blevet dokumenteret, at en chimpanse i det fri benytter sig af sexlegetøj

Den mandlige chimpanse Araali er nok ikke selv klar over det, men han er ufrivilligt blevet observeret af forskere i det, de mener, er onani med en plastikflaske.

Araali kan dog trøste sig med, at optagelserne er lavet i forskningens navn - det er angiveligt nemlig første gang nogensinde, forskere kan dokumentere, at chimpanser i det fri benytter sig af menneskeskabte objekter som sexlegetøj.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se videoen.

Flere medier, herunder Daily Mail og IFLscience, omtaler det videnskabelige studie, der er lavet på baggrund af optagelserne og publiceret i Pan Africa News - et mindre tidsskrift, som Kyoto University Library står bag.

Læs mere på Videnskab.dk: Onanerer dyr?

Optagelserne lavet tilbage i 2018 i Bulindi i Uganda, hvor de to forskere, ph.d. ved Oxford Brookes University Matthew McLennan og studerende i primatolog og adfærdsøkologi Kim van Dijk fra University of Utrecht, spottede chimpansen Araalii i et skovområde.

Her fandt de ham, mens han var i færd med at indføre sin penis ind i en hvid plastikflaske, hvorefter han gik i gang med at skubbe sig frem og tilbage ind i flasken.

Forskerne skriver i den videnskabelige artikel, at Araali i 25 sekunder lavede bækkenbevægelser ind i flasken, som han havde placeret på jorden foran ham.

- Til tider vise han et afslappet åben-mund-udtryk eller et 'lege-ansigt', skriver de to forskere.

Om der er tale om ren nydelse eller ej, forsøger Matthew Mclennan og Kim Van Dijk også at komme med et svar på i deres studie.

Onani-lignende adfærd med objekter hos chimpanser er før blevet dokumenteret - lige fra leg med hænderne til brug af frugter eller glatte sten - og ifølge forskerne er der flere teorier, der forsøger at forklare adfærden.

Læs mere på Videnskab.dk: Chimpanser drikker sig fulde i palmevin

En forklaring er for eksempel, at det skulle hjælpe med at dulme seksuel trang hos chimpanser, der har svært ved at få adgang til kvinder i flokken.

Illustration af chimpansen Araali og plastikflasken. (Illustration: Kim van Dijk)

Selv peger de i tilfældet med Araali på, at det skyldes nysgerrighed, der gik hen og blev til nydelse.

- At han udviste et lege-ansigt, mens han 'kopulerede' med flasken, indikerer, at hans onani-adfærd var 'behagelig' eller 'sjov', skriver forskerne i studiet.

Forventningen hos de to forskere er, at optagelserne skal bruges til at give ny viden om, hvor onani hos vilde chimpanser kommer fra, og hvilken funktion det tjener.

- Det bidrager til forståelse af rækkevidden i vilde abers adfærdsmæssige reaktioner på nye objekter, skriver de i studiet.

