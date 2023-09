Farlig myg spreder sig i Europa

EU's infektionskontrol-agentur advarer mod farlig myg, der spreder sig over større dele af Europa – og den bevæger sig nordpå. Med sig har den en række sygdomme som zika-virus

Sommer er ofte forbundet med lange aftener på terrassen og åbne vinduer, når du skal sove. Men det kan også være forbundet med en stille summen ved dit øre og mystiske kløende røde pletter på arme og ben.

I Nordeuropa kan husmyggen være en irriterende sommerplage, og selvom et myggestik kan være generende, er det heldigvis ikke farligt.

Sådan er det ikke i flere sydamerikanske og asiatiske lande, hvor stikkemyg kan være bærer af virusser, der kan medføre sygdomme. Og nu spreder denne trussel sig også til flere dele af Europa.

Det melder Europa Unionens infektionskontrol-agentur European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), der tidligere på sommeren advarede mod myggebårne vira i flere europæiske lande.

Arkivfoto: Getty Creative

Læs også: Sådan skal du behandle dit ørevoks

Annonce:

Helt præcist drejer det sig om den såkaldte asiatiske tigermyg (latin: Aedes albopictus), der er på størrelse med den almindelige husmyg, men som kan genkendes på de hvide striber på kroppen.

Udbredelsen skyldes klimaforandringerne i Europa, som medfører længere og varmere somre, mere ekstremt vejr, flere hedebølger og kortere og lunere vintre, hvilket skaber det ideelle tigermygge-miljø.

Modsat vores husmyg, der mest er aktiv om aftenen og natten, så stikker tigermyggen også om dagen. Og med sig kan den bære tropesygdomme som zika-virus, denguefeber, chikungunya-virus og vestnilfeber.

I alt kan tigermyggen være bærer af mere end tyve forskellige sygdomme, og flere af dem kan være livsfarlige, skriver ECDC.

Læs også: 72-årig på yacht udsat for spækhugger-angreb: - Det mest skræmmende var dyrets højlydte åndedræt

Arkivfoto: Getty Creative

Det er ikke noget nyt, at tigermyggen har bosat sig i Europa. I 2013 havde den etableret sig otte lande og 114 regioner. Tal for 2023 viser, at den nu har etableret sig i 13 europæiske lande og 337 regioner.

Annonce:

Selvom lande som Italien og Grækenland er værst ramt, så har myggen spredt sig til flere dele af Frankrig og det sydlige Tyskland.

Der er også observeret tigermyg helt oppe i Norge, der dog ikke har etableret sig. Det viser dog, at myggen stille og roligt vandrer nordpå, melder ECDC.

ECDC advarer også om, at myggearten Aedes aegypti, der også er sygdomsbærer, siden 2022 har etableret sig på Cypern og kan fortsætte med at sprede sig til andre europæiske lande.

ECDC opfordrer til, at du dækker dig til og bruger myggebalsam samt myggenet, hvis du rejser i områder med risiko for tigermyg. Får du feber eller andre symptomer, bør du omgående kontakte en læge, skriver agenturet.

Fyldt 40? Spis dig til en sixpack