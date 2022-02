Fido, hvor er du? Hunde kan genkende deres ejere alene på stemmen

I et nyt studie fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn blev 28 hunde og deres ejere sat til at lege gemmeleg.

I legen blev ejeren og en fremmed sat til at læse en tekst op i en neutral tone fra hvert deres gemmested, hvor hunden så skulle finde frem til deres ejer.

Det skriver The Independent, ifølge Videnskab.dk.

Over flere runder blev den fremmede byttet ud med andre, der i mere eller mindre grad havde en stemme, der lignede ejernes.

I nogle runder blev ejerne erstattet af lydafspilninger af deres stemme, så kæledyrene ikke kunne gøre brug af deres lugtesans.

Eksperimentet viste, at i 82 procent af tilfældene lykkedes det hundene at finde frem til deres ejere.

- Dette er den første demonstration, der viser, at hunde kan kende deres ejeres stemme fra mange andre, fortæller en af forskerne bag eksperimentet, Andics Atilla, i en videnskabelig artikel, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

- Hundenes høje succesrate og deres evne til at skelne deres ejeres stemme fra en række kontrolstemmer sammen med det faktum, at hundene ikke blev forvirret af hverken lugtsignaler eller talerækkefølge indikerer, at hundene pålideligt kan bruge identitetssignaler båret af tale, skriver forskerne i deres studie.

