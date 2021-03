Fik regnbuefarvet vækst på penis efter indsprøjtning af motorolie

Lægerne skriver i et case-studie, at manden nægtede at blive behandlet

Et foruroligende casestudie fra Uruguay fortæller om en mand, som efter at have indsprøjtet sin penis med motorolie, døjede med nogle iøjnefaldende eftervirkninger: en tumorlignende vækst med et regnbuemønster.

Det skriver IFLScience ifølge Videnskab.dk.

Den 62-årige mand var troppet op på en klinik for hudsygdomme på kønsorganerne, hvor han fremviste for lægerne en større »tumorøs masse«, som i hele ti år havde vokset omkring skaftet på hans penis.

Læs mere på Videnskab.dk: Fingre afslører længden på penis

Udover seksuel dysfunktion lod manden dog ikke til at opleve andre negative symptomer.

En MR-skanning viste, at væksten var begrænset til hudlagene, og den blev efter to hudbiopsier diagnosticeret som ‘penile sclerosing granuloma’.

Penile sclerosing granuloma beskrives i casestudiet som en »større deformering af penissen« og er en reaktion i penis på indsprøjtningen af fremmede substanser, som ofte udføres i et forsøg på at ændre kønsorganets udseende.

Manden nægtede gentagne gange, at han skulle have gjort noget ved sin penis for at fremprovokere væksten, hvilket ifølge casestudiet er hyppigt i den slags tilfælde, før han til sidst indrømmede, at han havde indsprøjtet motorolie.

Læs mere på Videnskab.dk: Er sorte mænd bedre udrustede?

Ifølge et studie fra 2003, som undersøgte 357 mænd, der alle havde forsøgt at udføre ‘penisforskønnelse’ ved indsprøjtning, sker det ofte ud fra et ønske om at fremstå mere mandlige eller efter anbefalinger fra venner.

Den uruguayanske mands penisvækst skiller sig dog ud fra alle de andre tilfælde ved dens helt unikke iriserende udseende, der ifølge casestudiet »fremviser hele spektret af det synlige spektrum«, som en regnbue.

Ifølge casestudiet nægtede manden dog alle former for behandling, og han må derfor formodes stadig at besidde den farverige vækst på sin penis.

Andre artikler på Videnskab.dk

Alle mænd har engang været kvinder

Hvorfor har mennesket så lidt hår på kroppen?

Penisstørrelse: Er stor virkelig bedst?